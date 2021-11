strefa premium

Grypa ptaków wymusi większą elastyczność branży drobiarskiej (analiza)

Częste nawroty epidemii ptasiej grypy to sygnał, że branża drobiarska powinna dążyć do osiągnięcia jak najwyższej elastyczności jeśli chodzi o kierunki eksportu - mówi nam Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 29-11-2021, 10:47

Branża drobiarska powinna dążyć do osiągnięcia jak najwyższej elastyczności jeśli chodzi o kierunki eksportu - ocenia Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA. fot. shutterstock/mat. pras.

Grypa ptaków znów uderza w drobiarstwo

Na początku listopada do Polski powróciła grypa ptaków. Oznacza to ponowne zamknięcie dla naszych eksporterów większości rynków państw trzecich.

Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA ocenia w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że częste nawroty epidemii ptasiej grypy, występujące nie tylko w Polsce, lecz całej Europie, każą oswajać się z myślą, ze zjawisko to może pojawiać się regularnie w okresach wiosennych i jesiennych także w kolejnych latach.

- Sytuacja taka jest oczywiście poważnym utrudnieniem dla eksporterów i zwiększenie wysiłków zmierzających do pozyskania rynków o względnie liberalnym podejściu do importu mięsa z krajów zapowietrzonych jest jak najbardziej racjonalne. Nie skreślałbym jednak z tego powodu rynków zamykających się okresowo dla naszego eksportu. Zatwierdzone w tym roku skrócenie czasu koniecznego do odzyskania statusu kraju wolnego od ptasiej grypy do jednego miesiąca powinno umożliwiać sprzedaż na te rynki przynajmniej przez część roku, szkoda byłoby zatem tracić już nawiązane relacje i zdobytą do tej pory pozycję - mówi.

