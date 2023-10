W Stanach Zjednoczonych ponownie doszło do zakażenia wirusem grypy ptaków w komercyjnych stadach drobiu – poinformowała agencja Reuters. Jest to pierwsze ognisko HPAI od kwietnia tego roku. Wirus potwierdzony został na fermie indyków w stadzie liczącym 47,3 tys. sztuk ptaków, w Dakocie Południowej.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przypomina, że od roku 2022 do kwietnia roku 2023 straty w pogłowiu drobiu w Stanach Zjednoczonych z powodu HPAI oszacowano na 58,8 mln sztuk drobiu.

- Była to dużo gorsza w skutkach fala HPAI niż w roku 2015. Najbardziej wówczas ucierpiały fermy utrzymujące kury nioski i indyki. Straty spowodowały, że ceny mięsa indyczego i jaj osiągnęły w ubiegłym roku rekordowy poziom, podnosząc koszty dla konsumentów dotkniętych inflacją. Od kwietnia amerykańscy producenci pracowali nad odbudową zaplecza produkcyjnego - wskazuje Izba.

W opinii KIPDiP, to co aktualnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych może bardzo istotnie zmienić sytuację na globalnym rynku drobiarskim.

- Biorąc pod uwagę przeszłe doświadczenia, należy założyć, że jeśli dojdzie do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w USA, to może to być jeden z ważniejszych czynników wpływających na zachowania cen na międzynarodowym rynku produktów drobiarskich. Każda epizoocja w Stanach Zjednoczonych wywołuje nerwowość na całym świecie. Kraj ten odgrywa kluczową rolę w globalnej stabilizacji podaży mięsa, jaj i ich przetworów - wskazuje Izba.