Grzegorz Puda przedstawił 5 filarów programu zwalczania ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchomił program dla gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF.

Autor: PAP

Data: 03-08-2021, 15:44

Grzegorz Puda przedstawił 5 filarów programu zwalczania ASF. fot. PAP/Grzegorz Momot

Grzegorz Puda przedstawił 5 filarów programu zwalczania ASF

"W ramach naszej walki przygotowaliśmy kompleksowy program zwalczania ASF. Co ważne, myślimy strategicznie nie tylko o tym co dzieje się dzisiaj, myślimy również o tym, co musi stać się w Polsce w przyszłości, myślimy o przyszłości polskiego rolnika i o przyszłości polskich hodowców" - mówił Puda podczas briefingu w Nowej Białej (Małopolskie).

Jak przekazał minister rolnictwa, uruchomiony program obejmuje pięć najważniejszych obszarów - "filarów, które będą wspierać naszych rolników, hodowców trzody chlewnej". Według resortu budżet programu to 200 mln zł. Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań prewencyjnych i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pomoc dla rolników ma kilka aspektów i jest skierowana na: bioasekurację gospodarstw, eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudowę pogłowia świń, wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw. Łącznie na wszystkie te zadania przeznaczono 200 mln zł.

W przypadku pierwszego komponentu, czyli bioasekuracji gospodarstw, zarezerwowano 15 mln zł. Program realizowany przez ARiMR umożliwia refundację połowy wydatków poniesionych na bioasekurację gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, zakupu odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków, w których są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych. Nabór wniosków w tym komponencie potrwa od 6 sierpnia do 27 sierpnia br.

5 filarów programu zwalczania ASF

Najwięcej środków, bo 150 mln zł zarezerwowano na drugi filar programu, czyli wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF. Poinformowano, że nabór wniosków w tej części zostanie ogłoszony przez ARiMR w sierpniu 2021 r,. ale obejmie także pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku.

Trzecim filarem programu pomocowego jest osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych. Podobnie jak w pierwszym filarze, na ten cel zarezerwowano również 15 mln zł. Pomoc polega na nieoprocentowanej pożyczce na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF, w tym na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach ASF. W tej części nabór wniosków o pomoc już trwa.

Czwartym elementem programu jest odbudowa pogłowia świń. Ten komponent obsługiwany jest przez KOWR w formie niskooprocentowanej pożyczki oraz ARiMR (preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocentowania), umożliwiające sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń, a także środków do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń. KOWR już przyjmuje wnioski w tej części programu z koli nabór ARiMR ma ruszyć jeszcze w sierpniu br.

Piątym filarem jest z kolei wsparcie w zakresie rolniczego przetwórstwa oraz skracania łańcucha dostaw. Ministerstwo przekazało, że inwestycje w przetwórstwo jest realizowane bieżąco ze środków PROW oraz planowane działania w ramach KPO, których rozszerzenie może stanowić impuls do rozwoju rzeźni rolniczych w strefach ASF. Zgodnie z założeniami KPO inwestycja musi być zrealizowana i rozliczona do końca czerwca 2026 r.