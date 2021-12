GTS – gwarancja jakości i tradycji

Tradycyjne specjalności wśród wyrobów spożywczych to duma zarówno niejednego regionu, jak i samych producentów, którzy je wytwarzają. Niektóre z nich, po spełnieniu ściśle określonych warunków i norm, mogą otrzymać wartościowe międzynarodowe oznaczenie – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Niesie ono za sobą szereg korzyści dla konsumentów.

Polacy od kilku lat konsekwentnie zmieniają swój model zakupowy. Wolą zapłacić więcej, by w zamian otrzymać produkt wyższej jakości. Są coraz bardziej świadomi i szukają wyrobów z tzw. krótką etykietą. Badania jednoznacznie wskazują, że trend ten pogłębia się niemalże każdego roku. Jak jednak znaleźć na sklepowych półkach te unikalne i najlepsze produkty?

W bogatej ofercie nie jest to proste, jednak z pomocą przychodzą różnego rodzaju oznaczenia, potwierdzające najwyższą jakość produktów. GTS, czyli europejski znak jakości Dobre jedzenie ma nie tylko znaczenie, ale i oznaczenie. A jednym z najbardziej wartościowych dla konsumentów, jest europejski znak jakości „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Przyznawany jest produktom, które charakteryzuje znakomita jakość, tradycyjny charakter i tradycyjny skład. To wyroby wytwarzane z najlepszych surowców, według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, receptury. Spełnienie tych warunków nie jest proste, gdyż niełatwo dziś – zwłaszcza na skalę masową – wytwarzać dobra rodem z manufaktury czy małego zakładu rzemieślniczego. Dlatego też wyroby, które posiadają znak GTS tworzą wąskie i elitarne grono, a samo oznaczenie jest tak cenne i pożądane przez producentów żywności.

Krajowych tradycyjnych specjalności z oznaczeniem GTS jest już coraz więcej na rynku. Konsument może znaleźć min.: tradycyjne wyroby wędliniarskie oznaczone znakiem Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, są to np. kiełbasa myśliwska staropolska, kiełbasa krakowska sucha staropolska, kabanosy staropolskie. Co zyskuje konsument? Najlepszą, a zarazem najprostszą odpowiedzią na to pytanie, jest jakość. I choć dziś wielu producentów w przekazie reklamowym chwali się ową jakością, to jednak ta, którą gwarantuje znak GTS jest unikalna i na najwyższym poziomie. Klient otrzymuje wyrób absolutnie perfekcyjny. Nie znajdzie w nim zbędnych dodatków i konserwantów, a jego doskonały, tradycyjny smak jest efektem specjalnego, tradycyjnego sposobu wytwarzania.

Konsument może być też pewien, że surowiec użyty do jego wytworzenia spełnia najwyższe normy jakościowe. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż wszystkie produkty z oznaczeniem GTS, powstały w wyniku w pełni kontrolowanego procesu produkcyjnego na każdym jego etapie oraz są w pełni powtarzalne. Oznacza to, że jedna partia nie różni się smakiem i jakością od kolejnych. Klient za każdym razem otrzymuje taki sam, najlepszy jakościowo produkt. Czym charakteryzują się produkty ze znakiem GTS? Produkty wytwarzane w systemie GTS cechuje wyjątkowa jakość dzięki wieloletniej tradycji wyrobu. Nabywając tak oznaczone produkty, konsument ma pewność doskonałego produktu, wytworzonego z najwyższą starannością, zgodnie z tradycyjną recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie.