GUS: pogłowie świń w grudniu 2021 roku spadło o 12,7 proc.

Pogłowie świń w grudniu ubiegłego roku spadło w stosunku do końca roku 2020 o 12,7 proc. do 10 mln 242,4 tys. sztuk - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Autor: PAP

Data: 28-01-2022, 12:36

Pogłowie świń w grudniu ubiegłego roku spadło w stosunku do końca roku 2020 o 12,7 proc. do 10 mln 242,4 tys. sztuk / fot. unsplash

"Na początku grudnia 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10 mln 242,4 tys. sztuk i było niższe o 1 mln 485,0 tys. sztuk (o 12,7 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2020 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2021 r. - niższe o 1 mln 190,2 tys. sztuk" - podał GUS.

Jak informuje GUS, redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie wyniosła 20,6 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

GUS: średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego za 12 miesięcy 2021 roku wynosiła 4,82 zł, tj. o 7,7 proc. mniej niż w 2020 r.

"Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2020 r. o 160,9 tys. sztuk (o19,7 proc.) do poziomu 654,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 112,7 tys. sztuk (o 20,6 proc.) do 433,9 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 81,2 tys. sztuk (o 11 proc.), w tym macior prośnych spadła o 73 tys. sztuk, tj. o 14,4 proc.

W grudniu 2021 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,61 zł za kg i była o 7,8 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 16,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Ceny pszenicy w skupie (131,27 zł za dt) w grudniu wzrosły zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 9,6 proc.), jak i w skali roku (o 56,0 proc.). Grudniowa cena żyta w skupie wyniosła 110,39 zł za dt i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 12,8 proc.), a także z grudniem 2020 r. (o 74,8 proc.).