O produkcji białka owadziego wiele się mówi, ale wciąż niewiele osób wie, jakie ma to znaczenie dla gospodarki. Firma HiProMine, z siedzibą w podpoznańskim Robakowie, od kilku miesięcy prowadzi proces inwestycyjny i lada moment rozpocznie się budowa zakładu hodowli Hermetia illucens (czarnej muchy) w Karkoszowie (województwo lubuskie). Jak tłumaczą przedstawiciele firmy wiele osób błędnie postrzega tę budowę jako przyczółek do produkcji owadów, które miałyby trafić na nasze stoły.

Spółka swoją działalność prowadzi od wielu lat, jest ona ukierunkowana na produkcję owadziego białka oraz tłuszczu, w zakładzie producenta powstaje również ekologiczny nawóz z dodatkiem chityny, mającej właściwości stymulujące wobec roślin uprawianych w trudnych warunkach.

- Odbiorcami naszych produktów są producenci pasz dla zwierząt, głównie karm dla psów i kotów. HiProMine sprzedaje różne produkty wytworzone z owadów już od kilku lat i w tym czasie ani jeden z nich nie był przeznaczony do spożycia przez ludzi. Nasze badania prowadzone są wyłącznie w obszarze paszowym i to się nie zmieni. Inwestujemy w budowę nowego zakładu po to, by zwiększyć swoje moce produkcyjne. Będą one znacząco wyższe niż obecnie – wyjaśnia Krzysztof Dudek.