- Owady mają potencjał do przyczynienia się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności i poprawy zrównoważonej produkcji żywności. Hodowla insektów jest praktyką, która zdobywa coraz większą popularność na całym świecie - przekonuje HiProMine.

fot. mat. pras,

Marnowanie jedzenia a owady

Według danych opublikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), około jedna trzecia całej wyprodukowanej na świecie żywności trafia do kosza. W Europie, ta liczba jest równie przerażająca. W międzynarodowych rankingach, kraje europejskie często znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o marnowanie jedzenia.

Problemy generuje nadmierny zakup i marnowanie żywności przez konsumentów oraz straty na etapie produkcji i dystrybucji.

– Problem jest poważny – komentuje dr Krzysztof Dudek, Koordynator Projektów Badawczo-Rozwojowych w spółce HiProMine. - Marnowanie jedzenia jest nie tylko marnotrawstwem zasobów, ale także ma poważne konsekwencje dla środowiska i społeczeństwa. Wiele organizacji łączy siły, aby podjąć działania mające na celu ograniczenie tego procederu i propagowanie zrównoważonego podejścia do żywności. Niestety wciąż jednak mówimy tu o marnotrawieniu ponad 80 milionów ton żywności rocznie tylko w samej Europie – tłumaczy.

HiProMine: Budowa zakładu

W podgorzowskim Karkoszowie trwa budowa nowoczesnego zakładu, który wytycza przełomowy kierunek w gospodarce żywnościowej. Spółka HiProMine prowadzi już proces rekrutacyjny. W zakładzie będą hodowane owady, te są źródłem cennego białka i tłuszczu.

- Białko i tłuszcze nie będą w tym przypadku komponentami produktów spożywczych dla ludzi, a jedynie składnikami pasz do karmienia zwierząt hodowlanych – tłumaczy Krzysztof Dudek.

– Dlaczego to takie ważne? Jako paszę dla owadów, wykorzystuje się produkty uboczne z łańcuchów dostaw zbóż, owoców czy warzyw jak również inne produkty pochodzenia roślinnego od lokalnych przetwórców żywności. Oznacza to, że dotąd marnowane produkty, mogą być wykorzystane. Wymienione surowce uboczne znajdują nowe życie jako pasza dla owadów, z których później produkowane jest m.in. wysokiej jakości białko – komponent paszowy – czytamy w komunikacie prasowym spółki.

Zalety owadów w produkcji żywności

Jak przekonuje firma, owady mają potencjał do przyczynienia się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności i poprawy zrównoważonej produkcji żywności. Hodowla insektów jest praktyką, która zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Owady, takie jak larwy much czy chrząszczy są hodowane w kontrolowanych warunkach, aby służyć jako źródło pożywienia dla ludzi lub zwierząt. Dlaczego więc hodowla owadów może pomóc w redukcji marnotrawstwa żywności?

Po pierwsze, owady są niezwykle efektywne pod względem przekształcania produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w wartościowe białka. Larwy much czy karaczany potrafią przetworzyć takie produkty odpadowe w białko i inne składniki odżywcze.

- Dodatkowo w bezodpadowej produkcji otrzymywany jest nawóz organiczny z odchodów larw jako wartość dodana procesu – mówi Krzysztof Dudek. - Bioreaktor w którym zachodzi konwersja pozwala na recycling potencjalnych odpadów i pozyskanie wysokiej jakości białka. Owady stają się wiec ogniwem łączącym naturę i technologię. Podczas procesu produkcji zużywa się stosunkowo małe ilości wody, następuje niewielka emisja gazów cieplarnianych oraz niewielkie zużycie energii – dodaje.

- Owady stanowią alternatywę dla tradycyjnych źródeł białka, takich jak mięso. Produkcja mięsa jest bardzo zasobo- i energochłonna oraz związana z emisją gazów cieplarnianych. W porównaniu do tego hodowla owadów jest znacznie bardziej efektywna. Białko owadów jest również bogate w mikroelementy i witaminy, co czyni je atrakcyjnym źródłem pożywienia. Co ważne, insekty mogą być hodowane na niewielkich przestrzeniach - wymienia spółka.

