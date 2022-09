Spółka zakończyła pierwszy etap budowy nowej wylęgarni (Centrum Genetyczne HiProMine) w Robakowie. Pozytywne zakończenie fazy testowej oznacza, że od poniedziałku, 19 września 2022 r., Centrum Genetyczne HiProMine rozpocznie pracę na skalę przemysłową. Budowa największego w Europie zaplecza do rozrodu owadów została rozpoczęta na jesieni 2021 roku. Zakończenie pierwszego etapu nastąpiło zgodnie z planem.

-To ważny kamień milowy w rozwoju naszej Spółki, który przybliża nas do tego by stać się czołowym graczem na europejskim rynku. Będzie to największe w Europie Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens. Uruchomienie pierwszego etapu tej inwestycji pozwoli zwiększyć nasze aktualne moce przerobowe. Oddanie do użytku drugiej części wylęgarni planowane jest na przyszły rok, co z kolei zabezpieczy produkcję w nowym zakładzie. Dzięki uruchomieniu pierwszej części Centrum Genetycznego HiProMine nasze moce produkcyjne wzrosną około 20-krotnie. W podobnym rozmiarze zwiększy się nasz potencjał po oddaniu do użytku drugiej części

prof. Damian Józefiak, członek zarządu i pomysłodawca HiProMine