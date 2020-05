Hodowcy: Każde działanie na rzecz większego spożycia ryb jest pożądane

Ziemowit Pirtań wskazuje, że przykład pangi nauczył hodowców, że nie można negować żadnej z ryb.

- Panga przebojem weszła na rynki europejskie w 2007-08 roku. Na początku wydawało nam się, że to zjawisko negatywne. Uważaliśmy wręcz, że jako produkt niskiej jakości i w niskiej cenie panga nie zasługuje na miano ryby. W tamtym okresie spożywało się w Polsce ok. 8 kg ryb na głowę. Tymczasem dzięki pandze w ciągu roku spożycie skoczyło do prawie 12 kg. Po trzech latach panga zniknęła rynku na skutek decyzji konsumentów. Ludzie zorientowali się, że jest to ryba o słabej jakości, ale zamienili ją na inne ryby. To nauczyło nas, że nie można negować żadnej z ryb. Każde działanie, które spowoduje, że ludzie będą konsumować więcej ryb jest bardzo pożądane - mówi.

Nasz rozmówca przekonuje, że gdyby nie bariery administracyjne, produkcja pstrąga w Polsce mogłaby być już teraz o 40 proc. wyższa.

- Taki jest nasz potencjał, ale pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Dbamy o rynek wyprzedzająco w stosunku do mocy produkcyjnych. W 2013 r. przygotowaliśmy strategię rozwoju zrównoważonej akwakultury intensywnej. Był to szeroki plan, który zakładał, że impulsy rozwojowe pojawią się równolegle. Jak już wspomniałem, jeden z najważniejszych etapów rozwoju w postaci rozbudowy mocy produkcyjnych jest opóźniony, natomiast z rozwojem rynku jesteśmy dużo dalej, ale to nic złego. Walka o rynek i jego utrzymanie jest ważna i niezbędna. Jeżeli w wyniku reklamy pstrąga ludzie zaczną chętniej sięgać po karpia czy łososia to też dobrze - mówi.

Dlaczego Polska mogłaby być potęgą w hodowli pstrąga? M.in. o tym rozmawialiśmy z Ziemowitem Pirtaniem. Polecamy pełną wersję naszej rozmowy: