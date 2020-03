Hodowcy: Łosoś norweski często jest niesłusznie atakowany

Ziemowit Pirtań przekonuje, że między producentami łososia i pstrąga nie ma rywalizacji.

- Łosoś jest naszym „większym” bratem. Często jest niesłusznie atakowany, zwłaszcza norweski, ale też mało osób zdaje sobie sprawę, że w Norwegii hodowlą łososia zajmuje się ponad sto podmiotów. Norwedzy brandują go jednak pod jedną wspólną marką “łosoś norweski”, przez co wszystkie wpadki idą na konto tej „marki” - mówi.

Nasz rozmówca zaznacza, że pstrąg ma szereg cech odróżniających go od łososia, które na polskim rynku pozwalają na skuteczne z nim konkurowanie.

- Ogromna większość pstrąga na polskim rynku pochodzi od krajowych, lokalnych hodowców. Są to mikro i małe rodzinne firmy, dla których hodowla pstrąga to nie tylko praca, ale i pasja. Dzięki lokalnej dostępności pstrągi są nieco tańsze od łososia, nie ustępując mu niczym pod względem jakościowym. Hodowla pstrąga jest praktycznie zeroemisyjna, co dodatkowo wzmacnia brak konieczności transportowania tej ryby na znaczne odległości. Wreszcie pstrąg to ryba bardzo smaczna, która pozwala przełamać opór osób stroniących od ryb w tym dzieci, a proszę mi wierzyć, mam sporo doświadczeń w tej materii - dodaje.

Jak zatem odróżnić łososia od pstrąga?

- Łosoś norweski i chilijski, zwłaszcza w ostatniej fazie życia, jest hodowany w wodzie morskiej, przez co ma inny skład. Ryba taka bardziej się otłuszcza i szybciej rośnie. Natomiast pstrąg oferowany przez naszych hodowców jest hodowany wyłącznie w wodzie słodkiej, przez co rośnie znacznie dłużej i jest nieco chudszy. W tym samym okresie osiągamy 2-3 kilogramowego pstrąga i 4-5 kilogramowego łososia, przy czym oba gatunki i tak rosną stosunkowo długo (od 2 do 5 lat) w porównaniu do innych zwierząt. Jest to też główny powód różnicy w smaku. Osoby, które lubią typowy posmak tłuszczu rybiego powinny sięgnąć po łososia, bo to jest ryba o bardziej intensywnym smaku. Pstrąg jest bardziej delikatny, plastyczny, lepiej łączy się z różnymi nutami smakowymi. Można podawać go na słodko, na słono, kwaśno czy pikantnie - jest kapitalny kulinarnie - wskazuje Pirtań.

