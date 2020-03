Hodowcy: Nie widać przełożenia cen wieprzowiny w marketach na ceny skupu żywca

Jak wskazuje Dargiewicz, cena żywca wieprzowiny w Chinach pozostaje na ekstremalnie wysokim poziomie, ale zakłócenia logistyczne w Chinach związane z koronawirusem zaczynają ustępować.

- Chiński popyt na importowane mięso wieprzowe będzie wzrastał. Epicentrum koronawirusa przesuwa się do Europy powodując coraz większe ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi. Zawirowania logistyczne w UE mogą utrudniać bieżące zaopatrzenie w żywiec i wieprzowinę w niektórych regionach. W związku z tym konsumenci w wielu krajach Unii Europejskiej robią większe zapasy produktów mięsnych windując ceny w sieciach handlowych - dodaje.

Prezes PolPig wskazuje, że na razie nie widać przełożenia wzrostu cen w hipermarketach na ceny skupu żywca wieprzowego.

- Nieco większa podaż żywca wieprzowego, problemy logistyczne oraz niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na rynku wieprzowiny powodują presję cenową na rynku warchlaków powodując zahamowanie wzrostu cen - dodał.

Jak czytamy w komunikacie PolPig, 12 tydzień 2020 r. przyniósł pogorszenie sytuacji w Europie w związku z koronawirusem.

- Ograniczenie życia publicznego, zawirowania w dostaw, skomplikowana sytuacja we Włoszech, gdzie eksporterzy nie chcą wysyłać kierowców ze względu na zagrożenie zakażeniem CoVID-19, wywołały większą presję na ceny skupu żywca wieprzowego. Notowania spadły w Niderlandach (-10₵), Belgii (-9,8₵), Danii (-4,1₵) i Austrii (-6₵). Wyjątkiem był rynek francuski, gdzie cena wzrosła (+1,9₵) w stosunku do ubiegłego tygodnia. W notowaniach VEZG w dniu 18/03/2020 cena w Niemczech spadła o 7 centów do wysokości 1,89 €/kg (wbc). Pozytywne informacje nadchodzą z Chin. Wymiana handlowa znowu została uruchomiona. Potrzeba jednak trochę czasu, zanim kontenery z wieprzowiną stojące już w chińskich portach zostaną rozładowane - podsumowuje Dargiewicz.