Hodowcy pstrąga: Akwakultura nie jest dziś obciążeniem dla środowiska

Ziemowit Pirtań przyznaje, że zwiększanie skali produkcji pstrąga w Polsce to trudny temat i to z kilku powodów.

- Po pierwsze, hodowla pstrąga jest bardzo wymagająca. Mamy w Polsce kilka rzek, które posiadają świetne warunki do hodowli pstrąga i tam ta hodowla jest już z reguły prowadzona. Nie jest więc tak, że mamy nieograniczoną liczbę lokalizacji, które możemy zagospodarować - tych miejsc brakuje. Jest możliwość rozwoju, ale wiąże się ona z dużymi nakładami finansowymi i obciążeniem administracyjnym. Realnie rzecz biorąc pozostaje więc rozbudowa obiektów klasycznych (rzecznych) z implementowaniem najnowszych technologii oszczędzania wody lub nowe lokalizacje opierające się na najnowszych technologiach recyrkulacji wody, które są bardzo kosztowne. Sam pracuję w gospodarstwie założonym przez mojego ojca w 1991 roku. Przez lata było ono rozbudowywane “organicznie”. Obecnie próbujemy przeprowadzić większą rozbudowę, dla której proces administracyjny trwa już od 2010 roku. To prawie dekada odbijania się od kolejnych szczebli administracji - mówi.

Przedstawiciel SPRŁ przyznaje, że największym wyzwaniem są zmiany w prawie i brak świadomości urzędników na temat tego, czym jest akwakultura.

- Jest to zresztą nie tylko polski problem. Dla przykładu w Holandii nasz kolega przez 12 lat walczył o licencję dla obiektu akwakultury. Nadal pokutuje przekonanie, że hodowle ryb są obciążeniem dla środowiska, mimo iż dysponujemy twardymi danymi, że tak nie jest. Świadomość urzędników zatrzymała się w latach 70, kiedy hodowle wyglądały zupełnie inaczej. Urzędnicy nie dostrzegają postępu, jaki dokonał się w inżynierii wody, z którego czerpiemy pełnymi garściami. Dla przykładu - po głośnej awarii platformy DeepWater Horizon mówiło się, że przez 25 lat w Zatoce Meksykańskiej nie będzie życia. Tymczasem profesjonalne firmy uporały się z powstałym zanieczyszczeniem w niecały rok. To pokazuje jak zmieniła się inżynieria środowiskowa - mówi.

Pirtań wskazuje, że przy dzisiejszym zaawansowaniu technologii oczyszczania wody redukcja wpływu hodowli ryb na środowisko nie jest już żadnym wyzwaniem.

- Co więcej, coraz częściej uzdatniamy wodę z rzek, zanim skierujemy ją do hodowli. Ryby mają specyficzny sposób odżywiania się. Drapieżne ryby nie trawią praktycznie nic ponad to, co jedzą w naturze, a więc białko rybie i owadzie. Każdy inny dodatek do paszy jest praktycznie niestrawialny, dlatego pasze dla ryb to najwyższa półka na świecie. Wynika to przede wszystkim z troski o środowisko i jak najmniejsze zużycie zasobów - podsumowuje.

