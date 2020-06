Hodowcy pstrąga: Biedronka stała się naszym naturalnym partnerem

Co trzeci konsument na świecie obawia się, że jego ulubiona ryba na zawsze zniknie z menu

Ziemowit Pirtań wskazuje, że SPRŁ ma dostęp do środków unijnych, ale potrzebuje partnera rynkowego.

- Po naszych poprzednich kampaniach wiele osób zwracało uwagę na fakt, że za reklamą, nie poszedł przekaz, gdzie tego pstrąga można kupić. Biedronka, która posiada największą sieć sklepów detalicznych w Polsce dba też o jakość i najwyższą świeżość ryb. co powoduje, że pstrąg pochodzących od naszych hodowców jest preferowany w tej sieci. Ciekawostką może być fakt, że dwie największe przetwórnie ryb dostarczające świeżego pstrąga m.in. do sieci Biedronka, to także firmy rodzinne wywodzące się z naszej branży. Początek ich działalności związany był właśnie z hodowlą pstrągów. Biedronka stała się więc naszym naturalnym partnerem w tym projekcie, ponieważ sieć ta stara się również promować zdrowe odżywianie i preferuje lokalnych dostawców. Nasza współpraca jest wielowątkowa i daje szanse na efekt synergiczny naszych działań - mówi.

Pirtań zauważa, że główną alternatywą dla polskiego pstrąga jest pstrąg duński, włoski albo hiszpański.

- Nigdy nie powiem, że są one gorsze od naszego, bo ta ryba po prostu nie może być hodowana w złych warunkach. Natomiast pstrąga spoza Polski trzeba przywieźć, co generuje ślad węglowy i dodatkowe koszty. Poza tym w większości tych krajów hodowcy mają wyższe koszty działalności, nie ma więc zagrożenia ekonomicznego dla polskiej branży z ich strony. Oczywiście, zdarzają się sezonowo sytuacje, kiedy polskiego pstrąga brakuje na rynku, np. przed świętami lub w okresie grillowym. Wiąże się to przede wszystkim z długim okresem hodowli tej cennej ryby, którego po prostu nie da się nadgonić - wskazuje.

Nasz rozmówca przyznaje, że gdy na rynku brakuje polskiej ryby handel musi się posiłkować dostawami z innych krajów, przede wszystkim unijnych.

- Traktowałbym to jednak jako zaletę tego gatunku, dzięki której możemy się nim cieszyć przez cały rok. Pstrągi pochodzące z innych krajów UE są w pełni bezpieczne. Pamiętajmy, że ich hodowcy muszą spełniać te same rygorystyczne normy unijne. Pamiętajmy także, że zgodnie z przepisami ryba spoza Polski musi być odpowiednio oznaczona, co jest w pełni możliwe dzięki opakowaniom MAP stosowanym w sieci Biedronka - podsumowuje.