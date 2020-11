Hodowcy: Rynek żywca wieprzowego jest bliski załamania

Dargiewicz wskazuje, że do Polski wjeżdżają transporty z tucznikami z Niemiec, które z powodu ograniczonych mocy przetwórczych przez pandemię Covid-19, nie mogą być ubite w rzeźniach u naszego zachodniego sąsiada.

- W najtrudniejszym położeniu są rolnicy produkujący w strefach ASF, gdzie oczekiwanie na odbiór świń przez zakłady mięsne jest najdłuższy, a proponowane ceny skupu o kilkadziesiąt groszy niższe od średniej krajowej - dodał.

W związku z powyższą sytuacją Polpig przedstawia kilka możliwości poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej:

Wsparcie w strefach ASF

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mające na celu udzielenie pomocy na wyrównanie obniżonych dochodów z produkcji świń dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem ASF. Rolnicy będą mogli pobrać wniosek ze strony ARiMR już od poniedziałku 23/11/2020.

W ocenie hodowców ważne jest równoległe znoszenie stref niebieskich po trzech miesiącach w rejonach gdzie nie ma ognisk i przypadków ASF.

- Zakaz przemieszczania świń w strefie zapowietrzonej i zagrożonej powinien być zdejmowany po 30 i 20 dniach odpowiednio, a nie wydłużany ponad standardowe 40 i 30 dni. Liczba dni oczekiwania na wyniki badań w kierunku ASF powinna zostać skrócona do 3 dni. Próbki do badań poza sezonem ASF (od listopada do połowy maja) powinny być pobierane od zwierząt padłych, wszędzie tam gdzie są spełnione odpowiednie warunki. Polowania zbiorowe powinny zostać przywrócone przy zachowaniu restrykcyjnych zasad sanitarnych - wskazuje Dargiewicz.

Pomoc rolnikom poszkodowanym przez drugą falę pandemii koronowirusa

Druga fala pandemii koronawirusa przyniosła dużo większe skutki w sektorze produkcji żywca wieprzowego niż wiosną 2020 roku. Wirus Covid-19 ogranicza moce przetwórcze zakładów mięsnych w całej Europie. Najwyraźniej sutki pandemii widoczne są w Niemczech, gdzie liczba tuczników oczekujących na ubój przekracza 600 tys. sztuk. Zakażenia pracowników zakładów mięsnych wpływają nie tylko na ograniczenie przetwórstwa. Chiny natychmiast wstrzymują import wieprzowiny z zakażonych zakładów pogarszając sytuację na unijnym rynku.