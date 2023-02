Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz, a jej wysokość jest uzależniona od liczby zwierząt urodzonych między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. - informuje ARMiR.

Hodowcy świń mogą składać wnioski o pomoc do 7 lutego, fot. shutterstock

Pomoc dla hodowców

"Do 7 lutego 2023 r., czyli o tydzień dłużej niż zakładano, producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020" - podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wtorkowym komunikacie.

Dodano w nim, że wsparcie skierowane jest do rolników zajmujących się chowem lub hodowlą świń, którzy do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. oraz do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.

ARMiR: Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz

Poza tym zainteresowani muszą spełnić jeden z kilku dodatkowych warunków. Chodzi m.in. o prowadzenie produkcji ekologicznej albo uzyskanie pomocy w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożenie takiego wniosku w 2022 r. Wśród dodatkowych warunków jest także realizacja inwestycji związanych z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach "Premii dla młodych rolników" lub środków na "Restrukturyzację małych gospodarstw" czy też wytwarzanie w gospodarstwie rolnym energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii.

Jak wynika z informacji agencji, możliwa do uzyskania kwota pomocy waha się od 2,4 tys. zł na stado liczące od 10 do 24 świń aż do 70 tys. zł na stado liczące 600 i więcej zwierząt.

"Nabór wniosków rozpoczął się 18 stycznia i pierwotnie miał się zakończyć 31 stycznia 2023 r. Termin ten został wydłużony do 7 lutego 2023 r. Dokumenty można składać za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych " - podano w komunikacie agencji.