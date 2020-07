Hodowcy trzody chcą objęcia systemu otwartego tarczą antykryzysową

Specjalistyczni hodowcy, którzy prowadzą produkcję trzody chlewnej w cyklu otwartym zostali pominięci z programu pomocy tarczy antykryzysowej Covid-19. Dziwi to szczególnie, gdyż to właśnie rolnicy, którzy wstawili do tuczu warchlaki nabyte po wysokiej cenie, najbardziej ucierpieli na skutek pandemii koronawirusa - wskazuje Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związeu Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.