Hodowcy trzody oferują wojewodom sprzęt do dezynfekcji ulic

W Polsce działa ponad 2 tys. dużych gospodarstw hodowlanych dysponujących nowoczesnym sprzętem do spryskiwania pól. Ofertę wykorzystania tego sprzętu w walce z koronawirusem przedstawił w piśmie do wojewodów Prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG – Aleksander Dargiewicz.

- Polscy hodowcy na miarę swoich sił i środków chcą włączyć się w walkę z koronawirusem. Posiadany przez nas sprzęt i kompetencje mogą być cennym uzupełnieniem środków, którymi dysponuje państwo - podkreśla Dargiewicz.

Deklaracje potwierdza przedstawiciel hodowców, Grzegorz Brodziak z Goodvalley.

- Jesteśmy częścią lokalnej społeczności. Wsparcie sprzętowe traktujemy jako naturalny element wspólnej walki z epidemią COVID19 - dodaje.

W piśmie do wojewodów oprócz oferty wykorzystania sprzętu znalazł się postulat zmian zasad prowadzenia kwarantanny, tak by można było w czasie jej trwania zabezpieczyć zwierzęta w opiekę i pasze. Hodowcy deklarują przyjęcie specjalnych środków bezpieczeństwa umożliwiających pracę nawet w przypadku konieczności kwarantanny.

Oferta sprzętu rolniczego do walki z koronawirusem to nie jedyne wsparcie ze strony hodowców. W piątek, pomoc w wysokości 1,5 mln złotych na zakup sprzętu zadeklarowały firmy Animex Foods i Agri Plus. Swoje produkty przekazuje również firma Tarczyński, Konspol oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grot. Goodvalley oprócz wsparcia finansowego dla szpitala w Człuchowie postanowił zaangażować się w podniesienie poziomu informatyzacji szkół w małych gminach i finansowe wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w akcję szycia maseczek.