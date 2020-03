Hodowcy trzody: Potrzebny „zielony korytarz” dla producentów i dostawców żywności

W ocenie Dargiewicza szczególnej uwagi wymaga sektor produkcji zwierzęcej, ze względu na konieczność zapewnienia nieprzerwanej obsługi i dobrostanu utrzymywanych zwierząt.

- Objęcie kwarantanną rolników lub pracowników obsługi może skutkować brakiem opieki nad zwierzętami przez okres dwóch tygodni lub dłużej, w przypadku kolejnych nakładanych okresów kwarantanny. Zorganizowanie szybkiego zastępstwa nie będzie możliwe, z uwagi na specjalizację w poszczególnych etapach obsługi zwierząt, a dodatkowo z powodu ograniczeń bioasekuracyjnych związanych z zagrożeniem ASF - wskazuje.

Prezes Polpig podkreśla, że skala problemu jest bardzo duża i wymaga niezwłocznych działań, gdyż dotyka wielu sektorów (świnie, drób, bydło itd.).

- Z jednej strony posiadacz zwierząt jest zobowiązany do zapewnienia utrzymywanym zwierzętom dobrostanu, z drugiej przepisy specustawy mogą nałożyć na pracowników ferm obowiązek kwarantanny bez możliwości jej opuszczania pod karą administracyjną 5 tys. złotych - dodaje.

Branża produkcji trzody chlewnej, nie czekając na wytyczne z ministerstwa i GIS podjęła już szereg oddolnych działań prewencyjnych, które ograniczają kontakt pracowników obsługi ferm i w pewnym stopniu mogą złagodzić skutki ewentualnej kwarantanny pracowników. Są to rozwiązania, które częściowo mogą być wprowadzone w ramach obowiązujących przepisów:

• Podzielono załogi pracownicze na dwie zmiany, które nie kontaktują się ze sobą ani w czasie pracy, ani poza pracą. Między zmianami zachowana jest minimum 30 minutowa przerwa. W przypadku potwierdzenia infekcji CoVID-19 u pracowników z jednej zmiany, przez 2 tygodnie kwarantanny całość obowiązków przejmuje druga zmiana.

• Pracownicy jednej zmiany pracują w różnych miejscach fermy, sekcjach lub działach, większość zadań jest wykonywana samodzielnie, bez konieczności kontaktu z innymi osobami. Dojazd do pracy odbywa się indywidualnie własnymi samochodami lub rowerami, bez konieczności korzystania z transportu publicznego. W niektórych przypadkach pracodawca zapewnia samochód pracownikowi, aby mógł dojechać do pracy. Pracownicy są poinformowani, że w razie gorączki, kaszlu, duszności lub innych objawów chorobowych mają nie przychodzić do pracy.

• Zminimalizowano usługi wszystkich kontraktowych firm zewnętrznych. Dozowniki z dezynfektantami zamontowane zostały przy każdym wejściu na fermę, pracownicy korzystają z nich przy wejściu i przy wyjściu z fermy. Samochody przyjeżdzające na teren fermy są myte i dezynfekowane, kierowca zmienia buty i ubiera odzież ochronną, za każdym razem buty i ubranie są czyste. Kierowcy pojazdów wyjeżdzających na fermę (pasza, paliwa, transport zwierząt) nie mają żadnego kontaktu fizycznego z obsługą fermy. Kierowcy pojazdów (pasza, transport zwierząt) mają na wyposażeniu samochodu jednorazowe rękawiczki, żele dezynfekujące.