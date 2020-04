Hodowcy: Zabieranie zwierząt właścicielom w dobie pandemii naraża zdrowie i życie ludzi

ALDI przekazuje produkty i dołącza do akcji #PosiłekDlaSeniora

Zdaniem sygnatariuszy apelu wykorzystywanie nagminne przez organizacje prozwierzęce art. 7.ust.3 ustawy o ochronie zwierząt czyli z prawa do zabierania zwierząt właścicielom w dobie pandemii naraża zdrowie i życie ludzi.

- Działania, te często podejmowane są bezprawnie, ze złamaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Uważamy, że w czasach epidemii gdy wymaga się od nas wszystkich szczególnego zachowania mającego na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie powinno się lekceważyć prawa - czytamy w piśmie.

Poniżej pełna treść apelu:

W związku ze złożonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem zmiany ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt działając w imieniu organizacji branżowych rolników, organizacji hodowlanych różnych gatunków zwierząt w pełni popieramy projekt przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zagwarantowanie w okresie epidemii bezpieczeństwa zdrowia i życia rolników, hodowców oraz właścicieli zwierząt. Wielka odpowiedzialność i wyrzeczenia, które dotykają nas wszystkich mają ograniczyć rozpowszechnianie się choroby COVID-19, która zmieniła bezpowrotnie nasze życie. Celem nadrzędnym tych wysiłków całego polskiego społeczeństwa jest ochrona zdrowia i życia obywateli.

Dlatego też kategorycznie sprzeciwiamy się tolerowaniu łamania prawa przez niektóre organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami. Nie może być akceptacji dla zachowań tych osób, które z pełną

premedytacją nie zważając na obowiązujące przepisy prawa nadal wchodzą na posesje, do domów i zabierają zwierzęta, które później często w niejasnych okolicznościach znikają a i ich prawomocni właściciele nawet po uzyskaniu prawomocnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych nie mają możliwości ich odzyskania.

To te organizacje dzisiaj nie patrząc na bezpieczeństwo Polaków łamią kwarantannę epidemiologiczną

wykorzystując do tego art. 7 ust.3 Ustawy o Ochronie Zwierząt. Przepis ten w swoich założeniach mający na celu umożliwienie organizacjom działającym na rzecz opieki nad zwierzętami został wypaczony i stał się narzędziem do bezprawnego, z naruszeniem miru domowego odbierania zwierząt przez osoby, które często grając na emocjach ludzkich czerpią z tego zyski.