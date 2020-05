Hodowla ryb jest atrakcyjna dla osób, które chcą odpocząć od robienia kariery

Ziemowit Pirtań przyznaje, że hodowla pstrąga to branża bardzo wymagająca i dość trudna.

- Potrafi być także niewdzięczna, zwłaszcza na styku z procedurami administracyjnymi. Ponieważ każdy chce dla swoich dzieci jak najlepiej, kształcimy je na prawników, lekarzy czy informatyków... Jednak zastępowalność jest u nas i tak większa niż w innych branżach. Widocznie nasze dzieci dziedziczą nasz upór i pasję - mówi.

Pirtań wskazuje, że pstrągarstwo jest specyficzną branżą w Polsce.

- W moim odczuciu jesteśmy jedną z niewielu branż hodowlanych o tak dużym odsetku ludzi z wyższym wykształceniem. Około połowa z nas to absolwenci ichtiologii, która była silna w Polsce przed 1989 rokiem. Druga połowa to przekrój ludzi mniej lub bardziej powiązanych z branżą. Hodowla ryb wciąż jest atrakcyjna dla osób, które chcą odpocząć od robienia kariery w „dużym świecie”. Mamy wielu członków, którzy kupili działkę przy rzece i weszli w ten biznes. Jest on wymagający, ale rekompensuje to możliwością obcowania z naturą i dostępem do wspaniałego produktu. Gwarantuje panu, że wszyscy hodowcy i ich rodziny „pochłaniają” pstrągi w ogromnych ilościach - dodaje.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych przekonuje, że siłą SPRŁ jest to, że zrzesza ludzi świadomych.

- Dzięki temu zawsze mieliśmy silne wsparcie ze strony członków, chociażby w postaci regularnego opłacania składki członkowskiej, a to podstawowy warunek, żeby rozwinąć działalność i pozostać niezależnym. Pozwoliło nam to także na skuteczne pozyskiwanie środków z UE, które zazwyczaj wymagają wkładu własnego. Wiemy, że w innych branżach nie jest z tym tak różowo, dlatego uważamy naszą branżę za wyjątkową. Dla nas to najlepsza legitymacja do dalszych działań - podsumowuje.

