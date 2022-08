Hummus z indyka. Katarzyna Bosacka komentuje nowy produkt Indykpolu

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 19-05-2022, 14:14

Indykpol wprowadził na rynek hummus z piersi indyka. Jak mówi nam Edyta Łuczyńska, dyrektor komercyjna spółki, produkt ma przełamać kanapkową nudę. Jednak firma pozostaje wierna "mięsnemu DNA". Katarzyna Bosacka w Social Mediach komentuje rynkową nowość.

Edyta Łuczyńska, dyrektor komercyjna Indykpol SA opowiada o nowym produkcie firmy: Hummusie z piersi indyka. fot. mat. prasowe

Indykpol wprowadza nowość: Hummus z piersi indyka.

Produkt trafił do sprzedaży w sieci Żabka pod koniec kwietnia.

Jak deklaruje producent, to odpowiedź na rynkowe trendy.

Indykpol wprowadza hummus z piersi indyka

Indykpol wprowadza nowość: Hummus z piersi indyka. Produkt dostępny będzie w dwóch wariantach smakowych: naturalny i z suszonymi pomidorami.

Hummus z piersi indyka dostępny jest obecnie w opakowaniach 85-gramowych, dedykowanych do sprzedaży detalicznej. Od końca kwietnia można go kupić w sklepach sieci Żabka, w cenie jednostkowej 5,5 zł.

Katarzyna Bosacka w Social Mediach tak skomentowała nowy produkt Indykpolu:

Pojawia się jednak pytanie czy słowo „hummus” nie kojarzy się raczej z produktem stricte roślinnym? W zasadzie jest to coś w rodzaju pasztetu nazwanego hummusem.

- "Może to jednak działać w dwie strony. Na rynku mamy ogrom takich produktów jak „wege kiełbaski”, „kotlety roślinne” czy „a'la mielone”. Te produkty kojarzą się z mięsem, a jednak go nie zawierają. Może mamy do czynienia z nowym trendem – dodawaniem większej ilości warzyw do produktów mięsnych albo po prostu zbliżaniem się mięsnych przysmaków do tych roślinnych? - komentuje na Facebooku autorka programu "Wiem co jem".

Hummus z indyka. Jaki ma skład?

Skład Hummusu z piersi indyka: mięso z piersi indyka 40%, woda, olej rzepakowy, białka mleka, skrobia kukurydziana, błonnik z babki płesznik, mąka kukurydziana, sól, mleko w proszku pełne, błonnik pszenny bezglutenowy, ocet, aromaty, przyprawa, ekstrakty przypraw. Produkt może zawierać: seler, soję, gorczycę.

Skład Hummusu z piersi indyka z suszonymi pomidorami: mięso z piersi indyka 36%, woda, olej rzepakowy, białka mleka , skrobia kukurydziana, błonnik z babki płesznik, pomidory suszone w proszku 5,7%, mąka kukurydziana, sól, mleko w proszku pełne, błonnik pszenny bezglutenowy, ocet, aromaty, przyprawa, ekstrakty przypraw. Produkt może zawierać: seler, soję, gorczycę.

Indykpol o pomyśle na hummus z piersi indyka

O to, skąd wziął się pomysł na opracowanie i wprowadzenie na rynek tego dość nietypowego jak na asortyment Indykpolu produktu zapytaliśmy Edytę Łuczyńską, dyrektor komercyjną Indykpol SA.

- Indykpol już wielokrotnie wprowadzał na rynek nietypowe, innowacyjne produkty. Hummus z piersi indyka powstał w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy szukają nowoczesnych produktów o dobrym składzie, do szybkiego samodzielnego przygotowania nie tylko w domu, ale i w pracy, umożliwiających zróżnicowanie codziennych przekąsek lub posiłków. To idealny produkt dla wszystkich, którzy chcieliby urozmaicenia swojej diety - dodaje.

Jak powstawał hummus z piersi indyka Indykpolu?

Edyta Łuczyńska wskazała, że wprowadzenie Hummusu z piersi indyka poprzedziły szeroko zakrojone badania fokusowe.

- Podczas badań fokusowych sprawdzaliśmy sam koncept, ale też smak, opakowanie i nazwę produktu. Chcieliśmy poznać opinie zarówno młodych, jak i dojrzałych konsumentów. To właśnie uczestnicy badań testując nieoznakowane próbki wskazali, że wygląd, konsystencja i sposób użytkowania produktu sugerują, że mają do czynienia z kategorią, która już funkcjonuje na rynku i jest im znana jako hummus - dodała.

- Atutem badanej nowości były dla konsumentów smak oraz cechy takie jak tylko mięso z piersi indyka użyte do produkcji, brak dodatków takich jak substancje konserwujące, barwniki czy glutaminian monosodowy oraz że jest to produkt bezglutenowy, z wyjątkowo wysoką dla kategorii zawartością białka i niską kalorycznością, co także istotne w produktach przekąskowych. Zależało nam na wygodzie opakowania - uczestnicy badania wskazali możliwość ponownego zamknięcia i praktyczną wielkość jako oczekiwania, które zostały zrealizowane. Hummus z piersi indyka spotkał się z pozytywnym odbiorem respondentów i zdecydowana większość badanych deklarowała chęć jego zakupu. Uzyskane podczas badań informacje i wskazówki wpłynęły na ostateczny smak, skład produktu oraz wygląd opakowania. Staraliśmy się, by skład produktu był jak najprostszy, zapewniający jednak jego stabilność - dodaje Łuczyńska.

Hummus z indyka dla mięsożerców i nie tylko

Dyrektor komercyjna Indykpolu przyznaje, że Hummus z piersi indyka to produkt dla wszystkich jedzących mięso, także tych ograniczających jego spożycie, bez względu na płeć.

- Chociaż to kobiety częściej robią zakupy i to one są w głównej mierze odpowiedzialne za żywienie rodziny. Kobiety często komunikowały nam potrzebę uzupełniania diety w białko zarówno w przypadku dzieci czy uprawiających sport nastolatków oraz osób dbających o muskulaturę ciała jak i seniorów, dla których przygotowywanie zbilansowanych posiłków uwzględniających indywidualne ograniczenia też może być wyzwaniem. W przeprowadzonych przez nas badaniach respondenci – w różnym wieku i różnej płci - wspominali o kanapkowej nudzie, którą nasz produkt także ma szansę przełamać. Byli pozytywnie zaskoczeni smakiem, chociaż czasem faworytem był wariant klasyczny, a czasem pomidorowy – kwestia gustu - oraz podkreślali jego uniwersalność i szerokość zastosowania - dodaje.

Indykpol nie rezygnuje z mięsnego DNA

Czy pojawienie się na rynku Hummusów z piersi indyka to sygnał, że Indykpol planuje lub bada możliwość wejścia na rynek alternatyw dla mięsa, tzw. zamienników?

- W Indykpolu przyglądamy się trendom i staramy się na nie odpowiadać. W naszej strategii stawiamy na mięso indycze, mające unikalne właściwości w stosunku do innych mięs. To nasze DNA, z którego nie planujemy rezygnować. Wiemy, że dla naszych konsumentów ważna jest jakość i pochodzenie, dlatego za swoje produkty bierzemy pełną odpowiedzialność kontrolując proces ich powstawania od paszy, aż do półki sklepowej. W najbliższym czasie nie planujemy prac nad alternatywami czy zamiennikami mięsa. Skupiamy się na realizacji naszej strategii, na dbałości o dobrostan zwierząt oraz środowisko - podsumowuje Edyta Łuczyńska.