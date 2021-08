IGR: Strategia "Od pola do stołu" zmniejszy dochody rolników

- Wdrożenie Zielonego Ładu i strategii "Od pola do stołu" może spowodować wzrost kosztów produkcji i spadek dochodów rolników - mówi Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 13-08-2021, 11:43

Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej: Zielony Ład budzi obawy rolników. fot. mat. pras.

Jakie będą skutki Zielonego Ładu?

Instytut Gospodarki Rolnej podziela stanowisko zaprezentowane przez Copa i Cogeca na temat raportu Wspólnego Centrum Badawczego w którym przedstawiono negatywne skutki strategii Farm to Fork („od pola do stołu") i polityki „bioróżnorodności".

Analiza przygotowana na temat skutków działań Komisji Europejskiej opublikowana została w środku lata. Największe organizacje zrzeszające europejskich rolników od ponad roku apelowały o przygotowanie dokumentu przedstawiającego skutki Farm to Fork, jednak brukselscy urzędnicy zdecydowali się opublikować go dopiero teraz, przy minimalnej komunikacji z organizacjami rolniczymi.

Autorzy sugerują, że nie należy traktować niniejszego opracowania jako kompleksowej oceny, a przedstawione skutki uwzględniają jedynie część programu – należy mieć nadzieję, że również pełna analiza zostanie opublikowana, natomiast zaprezentowany dokument, choć nie jest zaskoczeniem dla organizacji rolniczych, powinien być alarmem dla opinii publicznej.

Strategia "Od pola do stołu" zmniejszy dochody rolników

Jak wskazują twórcy raportu skutkiem strategii Farm to Fork będzie bezprecedensowe zmniejszenie zdolności produkcyjnej unijnego rolnictwa oraz dochodów rolników. Jednocześnie produkcja zostanie przeniesiona poza teren Unii Europejskiej, co negatywnie wpłynie na europejską gospodarkę.

Przywołane analizy wskazują, że „wszystkie sektory wykazują spadek produkcji od 5% do 15%, przy czym najbardziej dotknięte są sektory hodowlane. Zmiany w produkcji doprowadziłyby do zmniejszenia pozycji eksportowych netto w przypadku zbóż, wieprzowiny i drobiu oraz do pogłębienia deficytu handlowego UE w przypadku nasion oleistych, owoców i warzyw, wołowiny, mięsa baraniego i koziego. Tymczasem, niezależnie od scenariusza, ceny produkcji wykazują wzrost netto o około 10 %, co ma negatywny wpływ na dochody większości rolników.".

W szczególności należy jednak podkreślić, że proekologiczne cele strategii nie są skutecznie realizowane – jakkolwiek do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej zostanie zredukowana o 28,4%, to jednocześnie ponad połowa oczekiwanej redukcji... zostanie przeniesiona do państw trzecich.

Potrzeba debaty na temat przyszłości rolnictwa w UE

Instytut Gospodarki Rolnej, podobnie jak europejskie organizacje branżowe, negatywnie ocenia działania Komisji Europejskiej w tym zakresie i wskazuje, że należy doprowadzić do poważnej debaty na temat Farm to Fork i przyszłości unijnego rolnictwa.

- Niestety, widzimy tu wiele zbieżnych i niepokojących wniosków z tymi, jakie pojawiły się w naszej polskiej „mleczarskiej" ocenie skutków strategii od pola do stołu - mówi Agnieszka Maliszewska vice przewodnicząca COGECA i dyrektor Polskiej Izby Mleka.

- Spadek produkcji, rosnące koszty produkcji i w efekcie duży wzrost cen dla konsumentów. Ponadto opublikowany raport w znacznym stopniu potwierdza dokument opracowany przez USDA, który amerykańska dyplomacja przedstawiła pod koniec roku - dodaje.

Zdaniem Moniki Przeworskiej, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej przedstawiona analiza potwierdza wszystkie obawy które podnoszą środowiska rolnicze.

- Komisarz ds. rolnictwa pochodzący z Polski nie ustaje w promowaniu polityk Farm to Fork („od pola do stołu") oraz „bioróżnorodności" tymczasem, w ocenie ekspertów, a nie polityków, ich wdrożenie może spowodować wzrost kosztów produkcji i spadek dochodów rolników - wskazuje.