Ile kosztuje wycofanie produktu z rynku?

Polskie produkty są jednymi z najczęściej wycofywanych z rynku artykułów spożywczych w UE. Ile kosztuje wycofanie produktu z rynku?

Autor: informacja prasowa/portalspozywczy.pl

Data: 15-06-2021, 10:33

Polskie produkty są jednymi z najczęściej wycofywanych z rynku artykułów spożywczych w UE. fot. PTWP

Same koszty logistyki i utylizacji niebezpiecznych produktów mogą sięgać milionów złotych. Do tego dochodzą utracone zyski i spadek wizerunku.



O konieczności zachowania szczególnej uwagi świadczy też częstotliwość ostrzeżeń GIS - średnio raz w tygodniu pojawia się nowa informacja o niebezpiecznym produkcie spożywczym.

Polski sektor przetwórstwa spożywczego przestrzega bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa. Niestety, z uwagi na specyfikę tej branży i skalę polskiej produkcji wypadki i błędy są w niej nieuniknione.

Wycofanie produktu z rynku - główne powody

Według najnowszych danych RASFF (unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) nasze produkty znalazły się na szczycie listy najczęściej zgłaszanych alertów (analiza według kraju pochodzenia zgłaszanych wyrobów spożywczych). Najczęściej dotyczyły one wykrycia salmonelli w produktach drobiowych.

Patrząc na statystyki alertów zgłaszanych przez polskie instytucje, sytuacja wygląda podobnie, tzn. na pierwszym miejscu znajdują się skażenia obecnego na naszym rynku drobiu, na drugim są pasze, a kolejne pozycje zajmują odpowiednio nasiona, orzechy i produkty je zawierające, wyroby mięsne inne niż drobiowe oraz produkty dietetyczne, suplementy diety i żywność wzbogacona.

Wycofanie produktu z rynku - ile kosztuje?

– Konieczność wycofania produktu z rynku to zawsze niekorzystna sytuacja, wpływająca bezpośrednio na wizerunek, a przede wszystkim koszty firmy. Same wydatki na ściągnięcie wadliwych artykułów oraz ich utylizację mogą sięgać milionów złotych. A to zazwyczaj tylko ułamek strat z powodu skażenia partii produktu. Mimo to zainteresowanie polskich producentów ubezpieczeniem od skażenia produktów spożywczych jest niskie. Liczę na to, że sytuacja wkrótce się zmieni – mówi Mateusz Bartoszcze, radca prawny, Z-ca Dyrektora Oddziału Kraków EIB SA.