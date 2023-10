Pomimo tego, że wskaźnik produkcji ryb w Polsce rośnie, a spożycia nie, hodowcy nie skarżą się na brak rynku zbytu – podkreślił w rozmowie z nami Ziemowit Pirtań ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych. Jak sytuacja wyglądała podczas pandemii? Ile procent akwakultury Polska aktualnie eksportuje?

Jak pandemia Covid wpłynęła na rynki zbytu polskiego pstrąga?; fot. shutterstock/Jozef Sowa

- Zależność pomiędzy wskaźnikiem produkcji ryb w Polsce, a ich spożyciem to dość ciekawy kazus, dlatego cofnijmy się do początku intensywnego rozwoju produkcji pstrąga w Polsce, czyli do lat 90-tych – zaznaczył Pirtań. Wtedy to ok. połowę produkcji pstrąga musieliśmy eksportować na rynek niemiecki, głównie w postaci fileta wędzonego w vacum. Można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że byliśmy wtedy mocno uzależnieni od rynku niemieckiego.

Pocz. XXI w. - Kurczący się niemiecki rynek zbytu, wzrost spożycia pstrąga w Polsce

Jak dodał ekspert ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych, w końcu pierwszej dekady 2000 r. nastąpiła duża zmiana na tym rynku, tzn. produkcja nadal systematycznie rosła, kurczył się jednak niemiecki rynek zbytu. Powodem tego był import do Niemiec pstrąga tureckiego, który był tańszy od polskiego.

- I wtedy przyszedł nam w sukurs rynek polski. To był okres pierwszej kampanii promocyjnej Teraz Pstrąg, którą realizowało nasze stowarzyszenie, w latach 2011-2014. Wtedy właśnie doprowadziliśmy do skokowego wzrostu spożycia pstrąga w Polsce, z ok. 200 g do 450 g na osobę w ciągu trzech lat.

Ile pstrąga produkują polscy hodowcy, a ile tej ryby importujemy?

Ziemowit Pirtań zwrócił uwagę na fakt, że wdrażanie funduszy unijnych w Polsce przyniosło m.in. spektakularny rozwój branży przetwórczej, która na początku bazowała na rybach bałtyckich i łososiu norweskim. Ryby bałtyckie od kilku lat są zasobem stale kurczącym się, łosoś norweski stał się natomiast dla przetwórni surowcem bardzo drogim.

- W tej sytuacji przetwórcy otworzyli się na pstrąga. Dzięki temu, dziś na pstrąga w Polsce powinniśmy patrzeć z perspektywy wolumenu produkcji, który wynosi obecnie 20-22 tys. ton rocznie i importu pstrąga do Polski wahającego się w okolicach 7-9 tys. ton rocznie. Łącznie w Polsce mamy ok. 30 tys. ton rocznie, z czego połowa jest reeksportowana lub eksportowana. Co ciekawe, przetwórcy, którzy bazują na pstrągu jako produkcie wysokiej jakości, zwłaszcza oferując produkty wędzone czy wysoko przetworzone na rynki niemiecki, amerykański i francuski, wolą sięgać po pstrąga polskiego, ponieważ dzięki temu, że jest hodowany najbliżej, jest najświeższy. Dlatego, kiedy mówimy o imporcie surowca, to raczej jest to przede wszystkim import surowca spowodowany niedoborami po stronie produkcji polskiego pstrąga. Ogromna większość pstrąga dostępna jest na rynku polskim, pochodzi więc od rodzimych producentów.

Jak pandemia Covid wpłynęła na rynki zbytu polskiego pstrąga?

Pirtań powiedział również podczas rozmowy z nami, że pandemia Covid i paraliż branży HoReCa, która nie tyle w Polsce, ile w Europie jest bardzo silnym kanałem zbytu dla wszelkich ryb, odbiły się na całym rynku akwakultury w Europie. Sytuacja ta jest nadal trudna, ponieważ również kryzys wynikający z wojny na Ukrainie oraz rosnące koszty życia i niski poziom optymizmu konsumenckiego, powodują wyłączanie ryb z codziennej diety u wielu konsumentów w całej UE. Jednak po obecnym regresie, branża spodziewa się ponownego wzrostu zainteresowania rybami w najbliższej przyszłości.

- Dobrze byłoby, gdyby spożycie ryb w Polsce rosło, ponieważ są one po prostu bardzo zdrowe. Pomimo spadku zainteresowania rybami podczas pandemii, aktualnie nie martwimy się o zbyt, ponieważ nasz produkt broni się jakością. Dzięki temu, że przetwórnie są blisko naszych hodowli, mają dostęp do bardzo świeżej ryby o wysokiej jakości. A właśnie na to kładziemy naprawdę bardzo silny nacisk.

Jak dodał, z pstrągiem tureckim wygrywamy przede wszystkim tym, że jest on produkowany poza normami Unii Europejskiej, więc jest sporo zastrzeżeń, co do jego jakości. Poza tym sama odległość i termika w tamtym kraju powoduje, że ten pstrąg, który do nas dociera, głównie mrożony, mimo wszystko jest gorszej jakości – zaznaczył.

Ile ryb Polacy spożywają w restauracjach, a ile w domach?

Ekspert ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych poinformował, że m.in. dzięki kampaniom promocyjnym stowarzyszenie przeprowadziło w Polsce dość szczegółowe badania na temat ilości spożywanych ryb w branży HoReCa i domach. Przed pandemią te wskaźniki wynosiły mniej więcej 50/50%. Natomiast w momencie wprowadzenia pierwszych, najtwardszych obostrzeń dla branży HoReCa rynek rybny przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi. Pomimo spowodowanego tym faktem skokowego spadku popytu na ryby w całej Unii Europejskiej, spożycie pstrąga w polskich gospodarstwach domowych wzrosło o 12-15 proc.

- Pomimo tego, że sumarycznie nasz zbyt był wówczas niższy, towarzyszył mu trend rosnącego wskaźnika sprzedaży pstrąga w handlu detalicznym – co świadczy o dużej świadomości polskich konsumentów. Zupełnie inaczej wyglądało to na rynkach niemieckim i austriackim. Są to bardzo ciekawe rynki, ponieważ zarówno Niemcy, jak i Austriacy są słabymi konsumentami ryb per capita, ale są jednymi z największych grup konsumentów pstrąga. W krajach tych pstrąg jest rybą gastronomiczną, a wszelkie kryzysy i obostrzenia przekładają się na gwałtowny spadek popytu na ryby w tym pstrąga. Dlatego też głównym zadaniem branży jest dalsze uświadamianie krajowych konsumentów ryb i wzmacnianie rynku polskiego.

