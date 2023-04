Statystyczny mieszkaniec Mazowsza w 2021 r. spożywał miesięcznie 10 jaj. Spadła liczba kur niosek i produkcja jaj – wynika z danych przekazanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Świąt Wielkanocnych.

Mazowieckie: Statystyczny mieszkaniec zjadał w 2021 r. miesięcznie około 10 jaj

W 2021 r. produkcja jaj w województwie mazowieckim była znacząco niższa niż rok wcześniej: spadła z 1,96 do 1,54 mld sztuk.

"Był to efekt dwóch czynników: liczba kur niosek zmniejszyła się na Mazowszu z 8,63 do 6,73 mln, a przeciętna roczna liczba jaj od jednej kury - z 228 do 216" - przekazał rzecznik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Marcin Kałuski.

W 2021 roku mieszkaniec Mazowsza spożywał miesięcznie oprócz 10 jaj także 7 kg warzyw, prawie 5 kg pieczywa i produktów zbożowych, 4,4 kg mięsa, 4,2 kg owoców, prawie 2,7 l mleka, niecały kilogram serów i twarogów, 0,68 kg cukru i tylko 0,3 kg ryb i owoców morza.

