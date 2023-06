Przyglądając się w sklepie lodówkom pełnym kolorowych etykiet parówek popularnych producentów oceniamy przede wszystkim przód opakowania. Tylko 35% konsumentów faktycznie dociera do etykiety produktowej, która stanowi jedyne, wiarygodne źródło informacji o produkcie podczas zakupów w sklepie.

Ilu Polaków faktycznie czyta skład parówek? fot. shutterstock

Ile jest dziś wart rynek parówek w Polsce?

Według szacunków „Rzeczpospolitej” rynek parówek w Polsce wart jest 3 mld zł. Część tego rynku wciąż stanowią produkty, w tym te najpopularniejsze, które zawierają konserwanty czy sztuczne dodatki.

Czy etykieta znajdująca się z tyłu opakowania produktu może być ciekawa? Tak, pod warunkiem, że jest krótka i pisana prostym, zrozumiałym językiem. Niezrozumienie jej treści mogą powodować trudne nazwy konserwantów, sztucznych dodatków czy emulgatorów.

Przyglądając się w sklepie lodówkom pełnym kolorowych etykiet parówek popularnych producentów oceniamy przede wszystkim przód opakowania. Zadajemy sobie szybkie pytanie „czy to (opakowanie) wygląda jak zdrowy produkt”? Niemal 60% Polaków decyduje się na odwrócenie opakowania, choć robią to tylko po to, aby sprawdzić datę przydatności do spożycia. Prawie połowa tych osób podejmuje wówczas decyzję o zakupie. Tylko 35% konsumentów faktycznie dociera do etykiety produktowej, która stanowi jedyne, wiarygodne źródło informacji o produkcie podczas zakupów w sklepie. Przeczytanie etykiet najpopularniejszych parówek na rynku zajmuje średnio od 20 do 40 sekund, w zależności od ilości składników. Podczas zakupów należy pamiętać, że im więcej czasu zajmuje nam przeczytanie etykiety, tym więcej jest w nim wzmacniaczy i konserwantów.

– Produkty Doliny Dobra charakteryzuje maksymalnie krótki, naturalny skład bez dodatku chemicznych wzmacniaczy i konserwantów. Różnica między naszymi składami a składami najpopularniejszych produktów na rynku jest niezaprzeczalna, choć nie jest to wcale uspokajająca informacja. Na rynku wciąż pozostają setki tysięcy produktów popularnych marek, które są naszpikowane chemią. W związku z tym postanowiliśmy poprzez kampanię „Dobry Skład” pokazać konsumentom, jak łatwo jest, dzięki czytaniu etykiet produktowych zidentyfikować wyrób, którego wcale nie chcielibyśmy podawać swoim bliskim. – tłumaczy Artur Węgłowski, dyrektor ds. strategii i rozwoju sprzedaży w Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra – Według popularnego kalkulatora czasu mowy przeczytanie składników Parówek 100% polskiej szynki zajmuje zaledwie 8 sekund, natomiast na zapoznanie się ze składem jednego z najpopularniejszych, konkurencyjnych producentów parówek trzeba poświęcić aż 38 sekund. Te dodatkowe pół minuty czytania etykiety to obecność w składzie chemicznych składników, bo można stworzyć wysokiej jakości produkt o niemal pięciokrotnie krótszym, naturalnym składzie.

Dolina Dobra, producent naturalnych wyrobów mięsnych najwyższej jakości z Przechlewa, na początku czerwca wystartowała z kampanią „Dobry Skład”. Akcja „Dobry Skład” to efekt połączenia wieloletniego doświadczenia producenta w kwestii naturalnych produktów mięsnych z poczuciem odpowiedzialności za dobro konsumentów. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi konsumentów na to, co tak naprawdę wkładają do koszyków zakupowych – bez względu na to, czy jest to wyrób mięsny czy też inny produkt spożywczy.

