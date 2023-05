To, że w pierwszym okresie mięso z Ukrainy nie znalazło się na liście produktów z zakazem importu na teren UE, wcale nie oznacza, że po obserwacji i analizie rynku, nie znajdzie się na niej później - powiedział nam Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, w rozmowie z nami ocenił wpływ importu mięsa z Ukrainy na polski rynek mięsa. / fot. materiały prasowe

"Grill Morawieckiego". Czy Polacy skuszą się na droższe grillowanie?

Jakub Szymanek: Media informują o tym, że tegoroczny grill, określany jako „Grill Morawieckiego” jest jednym z najdroższych w ostatnich latach. Jak ocenia to branża mięsna?

Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso: Na pewno grillowanie w tym roku jest i będzie nieco droższe niż w poprzednich latach. Natomiast myślę, że Polacy na tyle kochają grillowanie, spotykanie się z rodziną i znajomymi, że nie odmówią sobie przez wyższe ceny tej przyjemności i ten rok wcale nie będzie gorszy w porównaniu do poprzednich lat, ale trzeba brać pod uwagę wzrost kosztów.

Na pewno też ważną rolę odegra w tym pogoda. Jak będą zimne dni, a na razie jest jeszcze chłodno, to skala grillowania może być mniejsza, bo jednak pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, co się sprzedaje, w jakiej ilości i w jaki sposób. Tegoroczny sezon zaczyna powoli ruszać, natomiast czekamy jeszcze na takie cieplejsze dni i weekendy, gdzie rzeczywiście będzie można powiedzieć, że sezon ruszył w pełni. Jeśli chodzi o hurt, tam już sezon jest w pełni, ale czekamy jeszcze na wzrosty sprzedaży w detalu.

Przed Wielkanocą mówiliśmy o stabilizacji cen mięsa, jak to wygląda obecnie w sezonie grillowym?

Są sygnały z rynku, że jest duża huśtawka cenowa. Ceny to spadają, to znowu rosną wbrew przewidywaniom rynku. Generalnie, średnio poziom jest mniej więcej utrzymywany z ostatnich tygodni z ewentualnymi lekkimi spadkami.

Mięso z Ukrainy w Polsce. Czy trafi na listę produktów z zakazem?

Mówiąc o rynku mięsa, głośnym tematem w ostatnim czasie jest mięso z Ukrainy, a dokładnie mięso drobiowe, które nie pojawiło się na liście UE wśród produktów z zakazem importu do Polski. Co na to polscy producenci mięsa?

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu z komisarzem Januszem Wojciechowskim, podczas których dużo czasu poświęciliśmy właśnie na sprawy związane z importem drobiu z Ukrainy. Analizując dane, wiele wskazuje na to, że import w 2023 roku może przekroczyć 250 tys. ton, bo już w 2022 wyniósł blisko 170 tys. ton, a otwarcie rynku nastąpiło w czerwcu 2022 roku. To wpłynie bezpośrednio na sytuację na rynku drobiu w Polsce, a pośrednio także na rynek wieprzowiny i wołowiny. Duża podaż taniego drobiu z Ukrainy spowoduje presję cenową również na pozostałe gatunki mięs. Przekazaliśmy nasze uwagi podczas spotkań z komisarzem Wojciechowskim. Mam nadzieję, że będą one brane pod uwagę. Więc to, że w pierwszym okresie mięso nie znalazło się na liście produktów z zakazem importu na teren UE, wcale nie oznacza, że po obserwacji i analizie rynku, nie znajdzie się na niej później.

A możemy powiedzieć, jakie dokładnie uwagi przekazała branża komisarzowi Wojciechowskiemu w tej sprawie?

Przede wszystkim przekazaliśmy informacje o ilości mięsa z Ukrainy, która trafia na polski i unijny rynek, jaki to ma wpływ sytuacje rynkową i jakie mogą być tego skutki. Wiemy przecież, że w Ukrainie koszty produkcji są dużo niższe: koszty energii i paszy, pracy. Ukraińscy producenci nie muszą spełniać wymogów dobrostanowych, którymi obarczeni są producenci z UE. Skutki tego będą widoczne dopiero za jakiś czas w wynikach finansowych polskich producentów.

Import drobiu z Ukrainy stwarza dla producentów z Polski i UE olbrzymią konkurencję spowodowaną czynnikami, o których wspomniałem. Polska była bardzo mocna na rynku UE, a teraz mięso z Ukrainy wchodzi w miejsce mięsa eksportowanego z Polski do krajów unijnych. Mamy również sygnały, że mięso z Ukrainy wypiera naszych producentów również w eksporcie mięsa w systemie halal. Wobec tego dalsze napływające do nas sygnały z rynku, będziemy na bieżąco przekazywać komisarzowi i ministerstwu rolnictwa.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl