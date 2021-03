Indie: Weterynarze wyciągnęli 71 kg śmieci z żołądka krowy

MRiRW: eksporterzy owoców do Indii będą musieli mieć zaświadczenia o braku GMO w produkcie

Jak podała AFP, krowa została w lutym uratowana z wypadku drogowego przez działaczy organizacji ekologicznej. Podczas operacji z brzucha zwierzęcia wyciągnięto rekordową ilość 71 kg różnego rodzaju śmieci. Jednak krowa nie przeżyła zabiegu, podobnie jak jej płód.

"Płód, nie miał wystarczająco dużo miejsca w brzuchu matki, dlatego nie przeżył" - powiedział agencji Ravi Dubay, szef organizacji People For Animals Trust w Faridabadzie.

Choć przypadek ten jest rekordowy ze względu na ilość śmieci zjedzonych przez krowę, świadczy też o powszechności zjawiska bezpańskich krów snujących się po indyjskich miastach oraz zanieczyszczenia środowiska. Szacuje się, że w całym kraju ulice przemierza ok. 5 mln osobników, często żywiąc się leżącym na ulicach plastikiem i innymi odpadami. Jak zauważa AFP, zjawisko nasiliło się za rządów premiera Narendry Modiego, który wzmocnił egzekwowanie przepisów chroniących święte dla wyznawców hinduizmu zwierzęta. Zaś w skutek zamachów przez hinduskich fundamentalistów na rzeźnie i transporty mięsa, rolnicy wolą wypuścić stare i słabe krowy zamiast oddać je na rzeź.

"Krowa jest dla nas bardzo święta, ale nikt nie troszczy się o ich życie. Na każdym rogu każdego miasta jedzą śmieci" - stwierdził Dubay.

Według ekologów, spożywanie śmieci przez zwierzęta często prowadzi do ich bolesnej śmierci. Pełna skala zjawiska nie jest znana, ale według doniesień gazety "Times of India", w 5-milionowym mieście Lucknow z powodu jedzenia plastiku ginęło rocznie ok. 1000 krów.