Indykpol: Brak wsparcia dla drobiarstwa może doprowadzić do fali bankructw ubojni i hodowców

Zarząd Indykpol S.A. opublikował kolejny komunikat o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 na wyniki finansowe Spółki i Grupy kapitałowej w 2020 roku.

Spółka stosuje się do wskazówek Światowej Organizacji Zdrowia oraz zaleceń krajowych służb sanitarno-epidemiologicznych. Z uwagi na zagrożenie związane z ptasią grypą już od początku roku w zakładach Grupy Kapitałowej Indykpol stosowane były zaostrzone zasady sanitarne. Uwzględniając nowe zagrożenie epidemiologiczne zasady te zostały dodatkowo zaostrzone.

Biorąc pod uwagę, że wirus SARS-COV-2 przenosi się przez bezpośrednie kontakty między ludźmi, zostały one ograniczone w sferze produkcyjnej i nieprodukcyjnej do niezbędnego minimum. Większość pracowników nieprodukcyjnych wykonuje pracę w trybie home office. W zakładzie produkcyjnym w Olsztynie został wprowadzony rozdział czasowy pomiędzy zmianami pracowniczymi.

W obiektach oraz zakładach Spółki i Grupy Kapitałowej wdrożone zostały wewnętrzne procedury mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i kontrahentów w tym dodatkowa dezynfekcja rąk, bezdotykowy pomiar temperatury ciała, noszenie masek ochronnych również poza przestrzenia produkcyjną. Przy wszystkich wejściach do zakładów produkcyjnych, oraz w biurach i na halach produkcyjnych znajdują się urządzenia z płynami dezynfekującymi. Zwiększona została ilość dozowników dezynfekujących na wydziałach produkcyjnych oraz ilość zabiegów mycia i dezynfekcji obszarów produkcyjnych.

Pandemia nie tylko zaburzyła funkcjonowanie producentów drobiu ale całkowicie zmieniła rynek produktów drobiarskich. Około 40% krajowej produkcji drobiu była dedykowana dla kanału HoReCa. Jego całkowite zamknięcie i to zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych spowodowało znaczącą nadwyżkę drobiu. Na problemy z dostępnością kanałów sprzedaży nałożyły się dodatkowe koszty produkcji wynikające z konieczności reorganizacji procesów produkcyjnych w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracowników przy obecnym zagrożeniu związanym z pandemią COVID-19.

Na rynku polskim znaczna część hodowców drobiu jak i ubojni funkcjonowała do tej pory bez stałych umów kontraktacyjnych. Dziś ubojnie takie mając kłopot ze sprzedażą mięsa ograniczają uboje i nie odbierają żywca od hodowców. Indykpol od lat funkcjonując w oparciu o pełną kontraktację, obecnie również realizuje produkcję ubojową i skup zgodnie z planem. Z uwagi na ogromną nadprodukcję drobiu ceny mięs nie zapewniają obecnie dodatnich marż producentom a hodowcom satysfakcjonujących cen żywca.

