Indykpol ma już 75 procent zaszczepionych pracowników

Mamy już 75 procent zaszczepionych pracowników i jesteśmy z tego dumni - mówił na FRSiH 2021 Michał Bitner, koordynator zarządu Indykpol SA.

Autor: AT

Data: 23-11-2021, 16:50

Indykpol ma już 75 procent zaszczepionych pracowników. fot. za YouTube

Indykpol ma już 75 procent zaszczepionych pracowników

Michał Bitner, koordynator zarządu Indykpol SA był gościem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.

Zobacz debatę "Mięso w sieci wyzwań" z jego udziałem:

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Bitner zaznaczył, że Indykpol mocno odczuł pandemię poprzez wyłączenie z działania rynku foodservice.

- To był także szereg bezprecedensowych wyzwań dla zakładów produkcyjnych, które działy bez przerw. W tej chwili jest dobrze – mamy już 75 proc. pracowników zaszczepionych i jesteśmy z tego dumni - mówił Michał Bitner.

Indykpol i rynkowe wyzwania

Bitner wskazał, że rynek drobiarski wciąż funkcjonuje w cieniu dwóch pandemii.

- Sytuacja w związku z ptasią grypą jest niebywale frustrująca. Jeśli chodzi o podaż żywca nie jest najgorzej, natomiast największym problemem jest odcięcie nas od rynków trzecich. Traktujemy Europę jako rynek wewnętrzny, natomiast to rynki trzecie pozwalają polskiemu drobiarstwu się trochę odrodzić i zdobywać nowe przestrzenie. Pamiętajmy, że eksportujemy 50 proc. produkcji, a więc są nam one niezbędne do życia. Mam nadzieję, że zadbamy o pełną bioasekurację, aparaty rządowe będą permanentnie i dokładnie gasiły ogniska, a w przyszłości zadbamy także o regionalizację. Mam nadzieję, że wspólnie uda się to wypracować - dodał.