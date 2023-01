Indykpol: Sieci obawiają się, czy produkt po podwyżce znajdzie jeszcze nabywcę

Edyta Łuczyńska, dyrektor komercyjna Indykpol SA w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że w dobie szalejącej inflacji i gwałtownego wzrostu kosztów życia cena stała się bardzo istotnym czynnikiem wyboru.

Łuczyńska zauważa, że w porównaniu do okresu przed pandemią, konsumenci w jeszcze większym stopniu śledzą promocje.

W jaki sposób na te tendencje odpowiada Indykpol?

- Indykpol posiada w ofercie bardzo dużą ilość produktów premium, o wysokiej mięsności, bez glutenu, sztucznych dodatków i konserwantów. Zarówno sam rodzaj jak i jakość użytego surowca indyczego, wysoki reżim produkcyjny, w tym pełna kontrola procesu od pola do stołu, mają wpływ na poziom kosztowy - mówi Edyta Łuczyńska.

Dyrektor komercyjna Indykpol SA liczy, że konsumenci nadal będą doceniać wartości jakościowe i odżywcze tych produktów.

- Jesteśmy też świadomi, że część z nich będzie zmuszona ograniczyć poziom zakupów. Dlatego szukamy rozwiązań produktowych, które zadowolą zarówno pod względem jakości jak i ceny. Staramy się budować naszą ofertę tak, by każdy konsument znalazł w niej coś dla siebie - mówi.

Edyta Łuczyńska przyznaje, że rok 2022 dla wszystkich producentów był niezwykle trudny, a 2023 też zapowiada się jako czas wyzwań.

- Na mocno niestabilną sytuację związaną z zachwianiem łańcuchów dostaw nałożył się wzrost kosztów paliwa, energii, wszystkich surowców do produkcji, co wprost przełożyło się na koszty wytworzenia produktów. Podwyżki cen nie nadążały za bardzo trudnym do oszacowania wzrostem kosztów. W tym roku wzrastają koszty energii, pracy oraz przewidywany jest dalszy wzrost kosztu surowców - mówi.