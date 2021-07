Influencer powinien uwiarygadniać produkt, który promuje

- Influencer powinien uwiarygadniać produkt czy usługę, którą promuje poprzez to, co komunikuje oraz to, co robi na co dzień. Ktoś, kto deklaruje wegetarianizm, nie wypadnie autentycznie reklamując fast food czy mięsne przekąski - mówi nam Beata Mordarska, CEO/Strategy&Creative Director agencji Veneo.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 28-07-2021, 11:15

Beata Mordarska wskazuje, że nie jest sztuką wydać ogromny budżet zapraszając do współpracy topowego lidera opinii w jakimś segmencie.

- Najważniejsze jest to, by taka osoba wpisywała się w ramy komunikacyjne marki i była kimś, z kim grupa docelowa marki się utożsamia, z czyimi opiniami się liczy, a nawet kogo chce naśladować. Influencer powinien uwiarygadniać produkt czy usługę, którą promuje poprzez to, co komunikuje oraz to, co robi na co dzień. Ktoś, kto deklaruje wegetarianizm nie wypadnie autentycznie reklamując fast food czy mięsne przekąski - dodaje.

Na co więc zwrócić uwagę?

#1 Czy dany influencer wpisuje się w ramy komunikacyjne marki i produktu lub usługi będących przedmiotem planowanej promocji?

- Czy stoi za nim zaangażowana społeczność, która ma potencjał do bycia odbiorcą komunikacji promocyjnej tego produktu lub usługi? Czy jego ton of voice będzie adekwatny do grupy docelowej? Czy wyzwoli w niej intencje zakupowe? W końcu, czy zachodzi swego rodzaju chemia sprawiająca, że współpraca z takim influencerem będzie autentyczna i doprowadzi do sytuacji win-win - opisuje Mordarska.

#2 Jak wyglądały działania influencera w przeszłości – czy nie jest tzw. „słupem ogłoszeniowym”.

- Warto sprawdzić, jakie marki lub produkty do tej pory promował. Czy były wśród nich marki konkurencyjne, jak radzi sobie z kryzysami, jak moderuje swoją społeczność (czy odpowiada na pytania, czy zachęca do interakcji itp.)? Chcąc uzyskać precyzyjne dane, warto poprosić influencera o udostępnienie statystyk z bloga i mediów społecznościowych (zasięgi, liczba wejść, liczba wyświetleń, engagement rate, kim są obserwujący etc.) - dodaje CEO/Strategy&Creative Director agencji Veneo.

#3 Na koniec, przy podpisywaniu umowy o współpracy, warto zadbać o kilka kwestii formalnych.

Np. o zastrzeżenie wyłączności współpracy w ramach konkretnej branży czy kategorii produktu, o harmonogram publikacji materiałów promocyjnych, o wytyczne do tworzenia komunikatów, o zabezpieczenie, że publikacja materiałów może się odbyć po wewnętrznej akceptacji agencji, która w imieniu klienta odpowiada za komunikację jego marki lub brand managera etc. - podsumowuje.

Beata Mordarska zwraca uwagę, że współpraca z influencerami wymaga nie tylko sensownego planu, ale też skutecznego nadzoru egzekucyjnego, szczególnie w przypadku współpracy długofalowej.

- Wszystko po to by uniknąć ryzyka nieprzewidzianych zdarzeń, czy sytuacji, które mogłyby niechcący marce zaszkodzić. Pamiętajmy, że internet żyje cały czas, nigdy nie kładzie się spać i nigdy nie zapomina - podsumowuje.