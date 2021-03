Inspektorzy weterynarii oskarżeni ws. wznowienia produkcji karmy

Sprawa dotyczy nieprawidłowości w związku z wydaniem w 2016 r. przez służby weterynaryjne decyzji umożliwiającej ponowne uruchomienie produkcji karmy dla zwierząt przez zakład działający na terenie gminy Grójec. Firmie w 2015 r. cofnięto tzw. zatwierdzenie zakładu, w związku z tym, że nie spełniała warunków wymaganych przy produkcji żywności dla zwierząt domowych.

Aktem oskarżenia objęto trzy osoby. Jedną z nich jest Beata T., była szefowa mazowieckiego inspektoratu weterynarii, obecnie zatrudniona jako zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Radomiu.

Według śledczych w maju 2016 r. Beata T. - jako mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii - poleciła podległemu sobie służbowo powiatowemu lekarzowi weterynarii w Grójcu wydanie bezwarunkowej decyzji zatwierdzającej przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania karmy i wprowadzania jej do obrotu.

W ocenie prokuratury szefowa mazowieckiej weterynarii uczyniła to, mimo że wiedziała, iż przedsiębiorstwo nie spełnia wymogów do wznowienia produkcji z uwagi m.in. na niewłaściwe przechowywanie surowców czy brak stosownych procedur do wytwarzania tego rodzaju produktów.

Prokurator uznał, że Beata T. przekroczyła swoje uprawnienia i nie dopełniła obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez wytwórcę karmy. Grozi za to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Podobne zarzuty prokuratura przedstawiła Stanisławowi W., byłemu powiatowemu inspektorowi weterynarii w Grójcu. Mężczyzna, stosując się do polecenia mazowieckiego lekarza weterynarii, wydał decyzję dotyczącą zatwierdzenia przedsiębiorstwa z okolic Grójca, dzięki czemu wytwórca karmy dla zwierząt mógł wznowić produkcję. Stanisławowi W., podobnie jak i jego przełożonej, grozi kara od roku do lat 10 więzienia.

W gronie oskarżonych znalazła się także podwładna Stanisława W. - lekarz weterynarii odpowiedzialna w grójeckim inspektoracie za bezpieczeństwo żywności. Według prokuratury, na polecenie swojego przełożonego wzięła ona udział w przeprowadzonej dla pozoru kontroli, która miała wykazać, że zakład produkujący karmę spełnia wszelkie normy, mimo że w rzeczywistości tak nie było.

Weterynarz poświadczyła nieprawdę w protokole pokontrolnym, za co grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Grójcu.