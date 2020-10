Instytut Spraw Obywatelskich chce znakowania mięsa ze względu na rodzaj uboju

- Jako konsumenci mamy prawo wiedzieć, co jemy i w jaki sposób żywność została pozyskana. Teraz nie mamy takiej informacji i nieświadomie przykładamy rękę do dodatkowego cierpienia i strachu zwierząt - zauważa Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski z UW o tym, czy znak „Bez uboju rytualnego” spowodowałby zmniejszenie cierpienia zwierząt, zwiększenie świadomości konsumentów oraz zmianę postaw rolników i producentów.

- Jestem przekonany, że by spowodował, zwłaszcza w większych miastach. Warto w tym kontekście przypomnieć mało znany fakt. Żydzi biorą z uboju rytualnego tylko przednią część ciała krowy. Tylnej części nie biorą, bo nie mogą oczyścić mięsa z nerwu kulszowego. Tradycyjnie tylna część krowy szła do masowego obrotu i tak było niemalże od wieków. Na dodatek rabini odrzucają większość z ubitych rytualnie krów, bo wynajdują na nich skazy. Te skazy powstają często przy unieruchamianiu zwierzęcia podczas uboju rytualnego. To jest „diabelskie koło”: zwierzęta, które się wyrywają, zwłaszcza cielaki, mają te skazy, a jak rabin wykryje jakąś skazę, to już mięso nie jest koszerne. I Żydzi łaskawie akceptują tylko ok. 20% z tych zamęczonych rytualnie zwierząt, zaś 80% trafia do obrotu masowego. Ludzie nieświadomie kupują to mięso w sklepach, mimo że zdecydowana większość społeczeństwa potępia ubój rytualny. Prawo obecnie nie nakłada obowiązku informowania konsumentów o fakcie, że oferowane im mięso pochodzi od zwierząt ubitych rytualnie, a mogłoby - dodaje.

- Na pewno jest to krok we właściwą stronę. Ja uważam, że generalnie producentów trzeba zobowiązywać do tego, żeby etykiety zawierały wszystkie ważne informacje. Mam wrażenie, jeśli chodzi o postawy społeczne to w społeczeństwie polskim bardzo wiele się zmienia. Ludzie zwracają uwagę na informacje zawarte w etykietach. Nie uważam, żeby to załatwiło problem, ale jest to absolutnie jeden z pożytecznych mechanizmów ogólnych tzn. niedotyczących wyłącznie tego uboju rytualnego. Tutaj najlepszym przykładem jest to, co wydarzyło się w przypadku jajek. Wiele lat temu zostały wprowadzone kody i krok po kroku konsumenci się tego uczą. I widać, że ten sektor jaj produkowanych z wyższym standardem etycznym po prostu rośnie – tak wprowadzenie znaku „Bez uboju rytualnego” komentuje prof. dr hab. Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii PAN.