Inwestor wycofał się z budowy chlewni w Siedleminie

Inwestor wycofał się z budowy chlewni w Siedleminie. To bardzo dobra wiadomość, na którą wszyscy czekaliśmy – poinformował w sobotę PAP burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Autor: PAP

Data: 19-03-2022, 12:32

Inwestor wycofał się z budowy chlewni w Siedleminie /fot. PAP

Jak dodał oświadczenie inwestora, które wpłynęło do jarocińskiego urzędu w piątek, zamyka definitywnie temat budowy chlewni w Siedleminie.

Chlewnia dla 46 tysięcy świń

W grudniu ub. roku do mieszkańców Siedlemina k. Jarocina dotarła informacja, że ok. 1,5 km od ich miejsca zamieszkania rozważana jest budowa przemysłowej chlewni. Na nieruchomości o powierzchni 200 hektarów planowano hodować 46 tysięcy świń.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Informacja zaniepokoiła mieszkańców bloków - pierwszych w Polsce mieszkań czynszowych w ramach rządowego programu "Mieszkanie Plus". Łącznie zamieszkało tam 98 rodzin. Ludzie zaczęli protestować. Według nich sąsiedztwo chlewni zniszczyłoby drogi i obniżyło wartość nieruchomości, ale najbardziej prozaiczny powód - jak mówili - to smród, który towarzyszy takiej inwestycji.

8 lutego przedstawiciele mieszkańców protestowali przed Sejmem w Warszawie. Do premiera skierowali list, w napisali m.in.: "Liczymy, że pan premier weźmie do serca nasz głos i pomoże rozwiązać ten problem".

Protest przeciwko inwestycji

Protest w Warszawie był reakcją na wydanie przez burmistrza Jarocina decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Pawlicki w rozmowie z PAP wyjaśnił, że nie mógł odmówić wydania decyzji, ponieważ pozytywne opinie o inwestycji wydali Urząd Marszałkowski w Poznaniu, agencja Wody Polskie, Sanepid i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Pawlicki wyjaśnił, że do rozpoczęcia inwestycji potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. "A takiej decyzji nie ma i jej wydanie stoi pod wielkim znakiem zapytania ze względu na to, że gmina nie jest w stanie zaopatrzyć inwestycję w wodę" - tłumaczył.

Spotkanie z inwestorem chlewni

Burmistrz wspólnie z sołtysem wsi Andrzejem Skrzypczakiem postanowili osobiście spotkać się z inwestorem, by przekonać go do zaniechania inwestycji. "Wczoraj do urzędu wpłynęło oświadczenie inwestora w sprawie wycofania się z przedsięwzięcia" - przekazała PAP Pawlicki.

Przedsiębiorca poinformował burmistrza, że w miejsce planowanej chlewni wybuduje 31 domków jednorodzinnych. "Zdecydowałem się na całkowite wycofanie z budowy chlewni w Siedleminie, co definitywnie zamyka ten temat i mój komentarz w sprawie" - napisał inwestor.