Inwestycja Cedrobu zagrożona? "Zmagamy się z obstrukcją"

Ogłoszona w grudniu budowa nowej ubojni Cedrobu w Gminie Rypin napotyka na opór ze strony lokalnych radnych. Prezes drobiarskiego giganta zarzuca politykom, że torpedują inwestycję wartą 300 mln zł i grozi rezygnacją z projektu.

Autor: AT

Data: 04-01-2022, 15:56

Prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski martwi się o losy nowej inwestycji spółki. fot. PAP/Rafał Guz

Pod koniec grudnia prezes Cedrobu udzielił wywiadu Katolickiemu Radiu Diecezji Płockiej.

Andrzej Goździkowski opowiedział m.in. o telefonie do ministra rolnictwa ws. grypy ptaków i zagrożeniu dla najnowszej inwestycji spółki.

Cedrob ocenia 2021 rok jako dobry dla spółki, a w 2022 chce dalej zwiększać produkcję pasz.

Nowa inwestycja Cedrobu zagrożona?

Jak informowaliśmy w połowie grudnia, Cedrob planuje budowę kolejnego zakładu w Gminie Rypin.

Ma być to nowa ubojnia zintegrowana z zakładową oczyszczalnią oraz biogazownią. Wartość inwestycji spółka szacuje na ponad 300 mln zł. Czytaj więcej: Cedrob zbuduje kolejny zakład w Rypinie

- Niestety, w Gminie Rypin zmagamy się obstrukcją ze strony rady gminy wiejskiej. Dla spółki kupiłem działkę, na której w lasach przy wysypisku śmieci chcę postawić zakład o wartości 300 mln zł dający podatki i dobrą pracę. Okazuje się jednak, że uzgodnienia z wójtem mają być niedotrzymane, bo biogazownia się nie podoba. Cóż, jeżeli nie dojdzie do porozumienia, zainwestowane pieniądze uznam za stracone i będziemy dalej rozwijać zakład w Ujazdówku - mówił Andrzej Goździkowski w rozmowie z KRDP pod koniec grudnia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Cedrob chce produkować 1,5 mln ton pasz

Prezes Cedrobu opowiedział o rozwoju paszowej części biznesu. Jak mówi, produkcja pasz na poziomie blisko 1,3 mln ton pozwala spółce w stu procentach zaspokoić własne potrzeby i sprzedawać nadwyżki.

- Około 30 proc. produkcji rocznie sprzedajemy do klientów zewnętrznych. Liczymy, że w 2022 r. zwiększymy produkcję pasz do 1,5 mln ton. Poziom zatrudnienia w Grupie zbliża się już do 10 tys. pracowników - dodał.

Cedrob rozwija segment wędliniarski

Cedrob chce być także rozpoznawany jako producent wędlin. Jak podał Goździkowski, po przejęciu zakładów dawnego ZM Henryk Kania produkcja wędlin generuje już 1 mld zł przychodów rocznie. Dla porównania wieprzowy segment, tj. Silesia i Gobarto zapewnia roczne przychody na poziomie 2,5-3 mld zł.

W ocenie Andrzeja Goździkowskiego mała produkcja trzody zaczyna się od tysiąca tuczników.

- Małe jest piękne tylko wtedy kiedy jest zgrabne technologicznie i nowoczesne. W Danii średnia ferma to 2,5-3 tys. tuczników, w Belgii ok 3 tys., w Niemczech pow. 2 tys. To są liderzy, którzy nie gubią swojej produkcji jak Polska. (...) Przyszłość jest tylko dla takich rolników, którzy będą hodować tysiąc sztuk trzody i więcej. Jeśli chcemy być producentem, a nie importerem trzody, musimy to zrozumieć - dodał.

Prezes Cedrobu o salmonelli i grypie ptaków

Prezes Cedrobu odniósł się także do bieżących wyzwań dla eksportu polskiego drobiu.

- Wciąż udaje nam się eksportować prawie połowę produkcji mimo różnych ograniczeń sanitarnych. W niektórych krajach wykorzystuje się przepisy związane z jakością drobiu do wypychania naszej produkcji konkurencyjnej wobec lokalnych firm. Podnoszenie kwestii salmonelli np. w Bułgarii czy na Łotwie to działania, które służą ochronie własnego rynku. Przez 30 lat mojej obecności w firmie nikt nigdy nie zatruł się mięsem drobiowym z Cedrobu - dodał.

Goździkowski sporo miejsca poświęcił także wiosennej epidemii grypy ptaków na Mazowszu. Jak przyznał, nie jest zwolennikiem urządzania tzw. grzebowisk dla padłego ptactwa.

- Jest to wątpliwe w świetle przepisów prawa oraz późniejszej konieczności monitoringu tych miejsc. Dlatego nie byłem zwolennikiem - nie przeszkadzałem ani nie wspierałem. Są zakłady utylizacyjne, które sobie poradziły z sytuacją. Gdyby nie błędy hodowców i nadzoru weterynaryjnego, nie doszłoby do takiej skali zjawiska. Pierwsze ognisko było likwidowane nieprofesjonalnie. (...) Przedstawiano różne problemy. Dopiero mój telefon do ministra rolnictwa, któremu powiedziałem: niech pan tu przyjedzie i stanie twarzą do problemu, nakłonił miejscowego lekarza weterynarii do zmiany stanowiska - dodał.

Cedrob o ustawie odorowej

Prezes Cedrobu został zapytany także o przygotowywaną od lat tzw. ustawę odorową.

- Mieszkając na wsi trzeba się liczyć z tym, że pewne zapachy były, są i będą. Twierdzenie, że produkcja mięsa będzie możliwa w laboratoriach możemy włożyć między bajki. Na dużą skalę to się nie wydarzy. (...) Fundacje czy stowarzyszenia często protestując przeciwko nowym inwestycją wymuszają opłaty i nas szantażują. Dołączają się do tego mieszkańcy, czasem nieświadomi. Potem jak ferma już istnieje okazuje się, że nie mają pretensji. Przy nowoczesnej hodowli odoru nie ma, a jeżeli jest to śladowy. (...) Gminy powinny jasno określić, na jakich terenach można lokalizować produkcję zwierzęcą, a na jakich nie i my się do tego dostosujemy. Tymczasem w gminach dominuje podejście: najlepiej w ogóle. Interes każdej strony powinien być brany pod uwagę - dodał.

Pełny zapis rozmowy na stronie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.