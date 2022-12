Co dalej z inwestycją Wipaszu w Sosnówce? Plany budowy dużej fermy w Gminie Sosnówka na Lubelszczyźnie wzbudziły duży opór lokalnych mieszkańców.

Jak informuje "Dziennik Wschodni" w połowie grudnia Marcin Babkiewicz, wójt Gminy Sosnówka umorzył powstępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w tej sprawie. Jak wskazuje, nie ma jasności, kto jest właściwym inwestorem.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożył miejscowy rolnik, Andrzej Słomka. Pod koniec października, podczas spotkania z mieszkańcami, oświadczył jednak, że inwestorem nie jest. Przyznał jednocześnie, że po uzyskaniu niezbędnych zgód dokona cesji gruntu na rzecz firmy Wipasz.

Zgodnie z prawem, inwestor w ciągu 14 dni może się odwołać od wspomnianej decyzji. Jednocześnie rada gminy przyjęła uchwałę krytykującą pomysł lokalizacji fermy na terenie gm. Sosnówka.

O planowanej inwestycji Wipaszu w Gminie Sosnówka zrobiło się głośno na początku listopada, o czym pisaliśmy w tekście: Wipasz chce zbudować fermę. Wójt: Decyzja będzie negatywna

Wipasz S.A., potentat na rynku drobiu, chciał, aby na należącej do miejscowego rolnika działce w miejscowości Żeszczynka w gminie Sosnówka w powiecie bialskim powstała duża ferma drobiu.

Każdy kurnik ma mieć 3 tys. mkw. powierzchni i pomieści maksymalnie 74 tysiące brojlerów. W sumie w 16 budynkach będzie mogło przebywać aż 1 milion 184 tysiące sztuk drobiu - informuje gazeta.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został już złożony w urzędzie gminy. Wójt Gminy Sosnówka już na spotkaniu z mieszkańcami zapowiedział, że decyzja środowiskowa dla tej inwestycji będzie negatywna.

Mieszkańcy obawiają się m.in., że nowa inwestycja obniży wartość ich nieruchomości i spowoduje uciążliwości zapachowe.

Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że oświadczenie wydał Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu.

- Przez ostatnie lata narosło wiele mitów co do ferm hodowlanych. Osobiście rozumiem obawy sąsiadów, które w moim przekonaniu wynikają z nieznajomości najnowszych technologii w budowie ferm. Mamy do czynienia z nowymi oczekiwaniami konsumentów, które są bardzo wysokie zarówno w odniesieniu do jakości mięsa jak i sposobu jego produkcji tj. zachowania dobrostanu zwierząt czy ochronny środowiska i tylko nowoczesny producent, taki jak Wipasz, jest w stanie to spełnić - czytamy w piśmie.