Krzysztof Borkowski właściciel zakładu mięsnego Mościbrody i Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. fot. PTWP

Borkowski: Procedury administracyjne utrudniają rozwój firm

Krzysztof Borkowski, właściciel zakładu mięsnego Mościbrody i Zakładu Drobiarskiego w Stasinie podczas konferencji „Branża mięsna szanse i wyzwania” zorganizowanej przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zwrócił uwagę na to, że dużym problemem dla branży są relacje przedsiębiorców z instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Podkreślił, że w wielu wypadkach utrudnione procedury administracyjne lub brak ich dostosowania do realiów utrudniają rozwój przedsiębiorstw. Jako przykład podał próbę eksportu polskiego drobiu do Uzbekistanu.

– Odmówiono nam sprzedaży mięsa drobiowego do Uzbekistanu, powołując się na ASF. Ta absurdalna sytuacja to wynik połączonych świadectw – przekonywał Borkowski – Mamy bardzo dużą niespójność przepisów i brak odgórnych regulacji - dodał.

Borkowski: Nie przeniesiemy zakładów mięsnych do miast

Borkowski wskazał także, że w wielu przypadkach podejmowane są decyzje powstrzymujące inwestycje w fermy drobiowe, ponieważ samorządowcy nie wydają decyzji o pozwoleniu na budowę, w obawie przed wyborcami, którzy przed chwilą sprowadzili się z miasta na wieś.

- Tereny wiejskie powinny posiadać dobrze opracowane plany zagospodarowania przestrzennego, tak aby zapewnić rolnictwu rozwój. Mieszkańcy miast mogą przenieść się na wieś, ale my nie możemy wyprowadzić naszych przedsiębiorstw do miast - mówił.

Krzysztof Borkowski nawiązał również do współpracy z Koreą Południową. Jego zdaniem skoro robimy zakupy sprzętu wojskowego za grube miliardy złotych, to polska dyplomacja powinna wymusić na Koreańczykach otwarcie rynku dla polskiego mięsa.

Branża mięsna nie liczy na to, że państwo rozwiąże jej problemy

Uczestniczący w debacie przedsiębiorcy podkreślili, że rynek i nastawienie konsumentów się zmienia. Należy więc poszukiwać nowych rozwiązań i sposobów na to, aby polska branża mięsna mogła im sprostać. Można odnieść wrażenie, że przedsiębiorcy starali się wskazywać najpilniejsze kwestie do rozwiązania, a obecni na debacie politycy w przeważającej większości przypadków zgadzali się

z przedstawionymi uwagami i problemami, jednak wyraźnie widać, że biznes wyprzedził decydentów i skupia się na konkretnych działaniach, oraz że nie liczy na to, że państwo rozwiąże problemy branży mięsnej. Będzie ona musiała znaleźć sama rozwiązania na najbardziej palące problemy - podsumowali organizatorzy debaty.

