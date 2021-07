Inwestycje w wolne wybiegi budzą duży opór społeczny

- Spotykamy się z dużym oporem społecznym związanym z wolnymi wybiegami ze względu na degradację środowiska lub odór, którego mieszkańcy się obawiają - mówi nam Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak i prezes firmy Ovotek.

Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak i prezes firmy Ovotek wskazuje, że mieszkańcy wsi często protestują przeciwko fermom kur z wolnego wybiegu. fot. mat. pras.

Producenci jaj sukcesywnie inwestują w transformację na chowy alternatywne.

W perspektywie unijnego zakazu chowu klatkowego branża oczekuje pomocy i okresów przejściowych.

Wyzwaniem jest także postawa mieszkańców wsi, którzy często nie chcą lokowania ferm wolnowybiegowych.

Zakaz chowu klatkowego - kalendarium

O pomyśle zakazania chowu klatkowego zwierząt gospodarskich w całej UE mówi się od lat. W 2018 r. idea przybrała postać petycji do Parlamentu Europejskiego stworzonej przez organizację Compassion in World Farming. W ciągu 2,5 roku apel o "koniec epoki klatkowej" podpisało 1,4 mln osób. Zgodnie z prawem inicjatywą musiał zająć się Parlament Europejski. 10 czerwca PE, po publicznym wysłuchaniu projektu, uchwalił rezolucję wzywającą Komisję Europejską do podania konkretnej daty wejścia zakazu w życie.

30 czerwca KE ogłosiła, że do końca 2023 r. zamierza przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, o których mowa w inicjatywie.

Decyzja Komisji nie przesądza, że zakaz wejdzie w życie w 2027 roku. To dopiero początek długich konsultacji i uzgodnień, które zdaniem branży, mogą zatrzymać albo wręcz uniemożliwić cały proces. Zainteresowanych tematem odsyłam do tekstu Koniec epoki klatkowej w 2027? Niekoniecznie, w którym na gorąco opisywałem całą sprawę.

Branża: Inwestujemy w chowy alternatywne

Jak na kwestię zakazu patrzy branża jajeczna? Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak i prezes firmy Ovotek przyznaje, że spółka obserwuje te trendy od wielu lat i jest ich częścią.

- Jako przedsiębiorstwo działające w branży przeszło 30 lat mamy nadal systemy klatkowe, jednak od 9 lat sukcesywnie je zmieniamy i dokonujemy transformacji na chów ściółkowy, a także pracujemy nad wolnym wybiegiem - dodaje.

Według Barbary Woźniak kluczową kwestią, jeżeli zakaz całkowicie wejdzie w życie, jest zachowanie zrównoważonych zmian dla przedsiębiorców i pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu całościowej transformacji.

- Dodatkowo, bardzo istotną kwestią są dotacje od państwa, które pozwolą przejść w pełni na chów alternatywny. Dźwignięcie takich zmian przez wielu przedsiębiorców może być bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe, gdyż wiąże się z wielomilionowymi inwestycjami. Zawsze podkreślamy, że wprowadzenie programu dotacji przyspieszyłoby zmiany - mówi.

Dlaczego mieszkańcy nie chcą kur w wolnym wybiegu?

Pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak wskazuje także, że ważnym aspektem pozostaje edukacja ludności zamieszkująca tereny wiejskie, gdzie najczęściej ulokowane są fermy wolnowybiegowe.

- Sami spotykamy się z dużym oporem społecznym związanym z wolnymi wybiegami ze względu na degradacje środowiska lub odór, którego mieszkańcy się obawiają. Transformacja wymaga zrównoważonego podejścia do wszystkich jej uczestników i edukacji - nie tylko w zakresie finalnego celu czyli zakazu chowu klatkowego, ale także jak do tego dojdziemy, i każdej grupy interesariuszy – producentów, mieszkańców terenów inwestycyjnych, a także konsumentów - podsumowuje.