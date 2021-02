IZP: Sezon wakacyjny może poprawić opłacalność branży wieprzowej

IZP przypomina, że dotychczasowe utrudnienia spowodowane przez trwający od prawie 7 lat afrykański pomór świń zostały dodatkowo spotęgowane przez epidemię COVID-19.

Sektor wieprzowy a pandemia

Zerwanie łańcuchów dostaw w 2020 r. na skutek pandemii doprowadziło z jednej strony do spadku cen skupu tuczników, z drugiej zaś do rosnących cen wieprzowiny w sklepach. Na poziomie gospodarstwa, na rzeź trafiają coraz częściej loszki i knurki hodowlane, których w dobie ASF i COVID-19 nie udaje się sprzedać. Wygenerowane koszty hodowli nie znajdują pokrycia w przypadku sprzedaży ich jako tuczniki i są ewidentną stratą hodowcy.

W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz zakłóceniami na rynku spowodowanymi COVID-19 hodowcy nie zwiększają stanów loch hodowlanych, a często zmuszeni są do podejmowania ostatecznych decyzji polegających na rezygnacji z hodowli.

Dramatyczna sytuacja wielu gospodarstw hodowlanych wynika m.in. z utraty dochodów spowodowanych blokadą w obrocie materiałem hodowlanym między strefami oraz kłopotami w sprzedaży tuczników (zatory w skupach, niskie ceny).

Postulaty hodowców

W obecnej sytuacji rolnicy oczekują przede wszystkim skutecznej walki z ASF. Wskazują również na potrzebę bezpośredniego, doraźnego wsparcia z tytułu utraconych dochodów. Pozwoli to hodowcom przetrwać ten trudny czas i uniknąć podejmowania drastycznych decyzji polegających na rezygnacji z hodowli. Potrzebne jest także podjęcie działań ochronnych w przypadku populacji loch hodowlanych, szczególnie krajowych białych ras wielkiej białej polskiej (wbp) i polskiej białej zwisłouchej (pbz), które stanowią bazę do produkcji rodzimego surowca (wieprzowiny) wysokiej jakości.

Potrzebne jest również opracowanie i wdrożenie krajowej strategii produkcji prosiąt. Import warchlaków i rozwijający się tucz nakładczy powoduje, że spada zapotrzebowanie na krajowy materiał hodowlany, a to oznacza spadek pogłowia loch hodowlanych lub wręcz rezygnację z hodowli i produkcji świń w wielu polskich gospodarstwach. Należy pamiętać, że trwający od kilku lat ogromny import żywych zwierząt (w ostatnich latach 7-8 mln rocznie) i rozwój tuczu nakładczego oraz import mięsa, to wspieranie rolników i przemysłu przetwórczego w innych krajach. To też uzależnienie od importu mat. hodowlanego.