Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w firmie Skłodowscy (z prawej). fot. PTWP

Skłodowscy o badaniach rynku i polskim konsumencie

Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w firmie Skłodowscy mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym o tym, jak producent burgerów wołowych przygotowywał się do ekspansji na rynku...polskim. Do 2022 roku spółka skupiała się bowiem na eksporcie swoich produktów do Francji.

- Nasze produkty są obecne na rynku francuskim i niejako zostały stworzone pod jego wymagania, co wiąże się z wysoką jakością. Była to dla nas inspiracja do tego żeby przedstawić nasze burgery także na rynku polskim. Przygotowaliśmy się do tego. Zrobiliśmy badania rynku, zapytaliśmy konsumentów o postrzeganie mrożonych burgerów. Domyślaliśmy się, że fakt mrożenia może być barierą i badania to potwierdziły. Polski konsument nie jest przyzwyczajony do mrożonych produktów mięsnych, aczkolwiek po pokazaniu zalet: wysokiej jakości z czystą etykietą, obserwowaliśmy zmianę podejścia - dodaje.

Jacek Netter wskazuje, że pod koniec 2022 roku Skłodowscy rozpoczęli współpracę z siecią Auchan.

- To nie koniec. Mamy ambitne plany i rozmawiamy z kolejnymi potencjalnymi odbiorcami. Chcemy żeby nasze produkty trafiały do jak najszerszego grona odbiorców.

Dyrektor sprzedaży w firmie Skłodowscy zauważa, że we Francji mrożone burgery są bardzo popularne, a klienci znają i doceniają walory związane z mrożonymi produktami mięsnymi.

- W Polsce jesteśmy bardziej przekonani do mięsa i produktów mięsnych w formie świeżej. Wynika to z historii i tradycji, najczęściej mięso mrozimy już w domu. Natomiast nasza technologia mrożenia IQF gwarantuje, że produkt zamrożony i użyty bez rozmrażania ma walory mięsa świeżego - podsumowuje.

