O insektach w produkcji żywności, prawdach i mitach na temat jadalnych owadów, klimacie do wprowadzania nowych produktów na polski rynek spożywczy oraz o szansach Polski na zostanie potentatem produkcji owadziej rozmawiamy z Martą Zaleską, technolożką żywności prowadząca profil @PaniTechnolog na Instagramie.

Prawdy i mity na temat jedzenia owadów; fot. shutterstock.com

Owady jadalne w Polsce

Ostatnio coraz głośniej o spożywaniu owadów, ale raczej w negatywnym kontekście. Konsumenci na formach internetowych twierdzą, że to okropna fanaberia przyszłości. A z drugiej strony wiele mediów podaje, że owady już spożywamy, np. w postaci dodatków do żywności (koszenila, szelak). Gdzie leży prawda?

Marta Zaleska, @PaniTechnolog: Nie jest to żadna fanaberia i na pewno nic nowego na świecie. Miliony ludzi z rejonów azjatyckich i afrykańskich jedzą setki różnych gatunków owadów, w przeróżnej formie kulinarnej i jest to dla nich najnormalniejsze źródło białka jak dla nas kurczak czy fasola. Owady jadane są od czasów starożytnych i mamy na to dowody paleontologiczne.

Prawdą jest, że insekty w produkcji żywności wykorzystywane są od dawna. Wspominany przez wszystkich barwnik koszenila produkuje się z użyciem czerwców kaktusowych, jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Przy czym jest uznawany, jako jeden z nielicznych, jako bezpieczny do użytkowania wkoło wrażliwych okolic oka.

Należy pamiętać, że jak każdy surowiec użyty w produkcji żywności, dodatek insektów, będzie po prostu wyszczególniony na etykiecie tak jak pozostałe składniki. Najprostsza rada jeśli nie mamy ochoty czegoś jeść jest zawsze taka sama. Czytajmy etykiety.

Obecnie jedzenie owadów jest w naszym kraju tematem trudnym i budzącym wiele emocji. Nikogo jednak nie dziwi i nie obrzydza jedzenie kaszanki, flaków, salcesonu czy ozorków. W czym mąka z wysuszonych owadów jest gorsza niż zwierzęce jelita, krew, uszy czy język?

Chityna w jadalnych owadach - fala krytyki

UE już dopuszcza do spożycia sproszkowane larwy mącznika młynarka oraz szarańczę wędrowną. Jakie pozytywne właściwości mają jadalne owady?

Przedstawione gatunki charakteryzują się wysoką zawartością białka, dobrze przyswajalnego. Według badań są dobrym źródłem składników mineralnych i witamin. A jedzone czy mielone w całości mogą być dobrym źródłem błonnika ze względu na specyfikę budowy pancerza. Z chityną w pancerzu wiąże się też kolejna fala krytyki w mediach społecznościowych, ale trzeba tu głośno edukować, że nie ma jej więcej niż w bardzo popularnych w Polsce i uwielbianych grzybach. Jedne zagrożenie zdrowotne jakie niesie ze sobą spożywanie produktów z jadalnymi owadami, jest możliwość pojawiania się alergii, szczególnie muszą uważać osoby, które są uczulone na skorupiaki i owoce morza.

Obecnie bardzo ważne jest aby studzić emocje i tłumaczyć konsumentom, że nikt nikogo nie zmusza do porzucenia ulubionego schabowego czy bułki z pszennej mąki. Produkty z dodatkiem mąki owadziej będą oznaczone jak każdy inny produkt spożywczy i jest to jedynie kolejna opcja do wyboru, a nie przymus. Na kolejny krok czyli zachęcanie do korzystania z tej nowej oferty przyjdzie jeszcze czas, gdy temperatura wokół tego tematu troszkę zmaleje.

Owady jadalne - źródło metali ciężkich?

Przeciwnicy spożywania owadów twierdzą, że te mogą być źródłem metali ciężkich i i innych zanieczyszczeń.

Przy tego typu hodowlach mamy całkowitą kontrolę produkcji, czyli wiemy czym owady będą karmione, w jakich warunkach rosną itp. Można więc całkowicie minimalizować czy wręcz wykluczać ryzyko kumulacji metali ciężkich, pestycydów czy mikroplastiku.

Nagonka na spożywanie owadów

Od 24 stycznia 2023 na półkach supermarketów można znaleźć żywność, która zawiera mąkę ze świerszcza domowego w liście składników. Na razie tylko jedna firma Cricket One Co. Ltd może używać mąki ze świerszcza domowego do wyrobu żywności na rynku europejskim. Czy jest więc szansa, że produkty z jej użyciem trafią na polski rynek? Będzie to - Pani zdaniem - bardziej ciekawostka czy masa?

Nie wydaje mi się aby najbliższe lata były owocne dla owadziej ekspansji w naszym kraju. Wiąże się to też w dużym stopniu z wielką nagonką i paniką jaką wzbudza ten temat. Krąży wiele fake newsów jakoby Unia Europejska chciała zmusić nas do jedzenia owadów. Tymczasem Komisja Europejska dopuściła ten produkt do listy nowej żywności, czyli po prostu takiej, która wcześniej nie była popularnie jedzona w naszym rejonie. Owady w postaci przyprawionych suszonych przekąsek dostępne są w Polsce od kilku lat. Jest to jednak ciekawostka dla koneserów ponieważ są to dość drogie produkty.

Owady jadalne - produkcja ekologiczna

Czy w pełnej stereotypów Polsce produkty z użyciem owadów mogą osiągnąć rynkowy sukces? Co przemawia za spożywaniem produktów z owadów?

Jeszcze kilka lat temu na rynku dla wegan dostępne był jednie kotlety sojowe w postaci suszonej oraz sterylizowany pasztet sojowy. Dziś idąc do największych sieci dyskontów i supermarketów mamy całe działy produktów wegańskich i wegetariańskich. Wybór dań, napojów, konserw czy słodyczy w tej kategorii jest ogromny. Pamiętam też czasy koła studenckiego i próby produkcji piw bezalkoholowych. Wszyscy pukali się w głowę i próbowali przekonywać, że w Polsce piwo bezalkoholowe po prostu nie ma racji bytu i nikt tego nie będzie produkował. Dziś producenci prześcigają się w swoich ofertach piw bezalkoholowych. Świat się ciągle zmienia. Polska i polscy konsumenci również. Wszystko zależy ile i w jaki sposób będziemy mówić na dany temat. Dużą rolę będą odgrywać też start-upy i duzi producenci oraz ich strategie marketingowe.

Owadzie produkty mają bardzo dużą szansę przyjąć się wśród konsumentów, którym na sercu leży ekologia i przyszłość planety. Uśredniając dane na produkcję 1 kg owadów zużywa się tylko 10% wody i pokarmu w porównaniu z 1 kg wołowiny. Ponadto potrzeba też 90% mniej miejsca na hodowlę a emisja gazów cieplarnianych jest zredukowana nawet do 99%.

Produkcja owadów jadalnych w Polsce

Czy możemy stać się mocnym zapleczem produkcji jadanych owadów w Europie? Co za tym przemawia?

Polscy przedsiębiorcy nie raz udowadniali, że nie brakuje im zapału do pracy i potrafią być pionierami w produkcji rzeczy nowych i trudnych. Znajdujemy się w czołówce eksportu mebli, okien i srebra. Jesteśmy też liderem w uprawie ogórków, jabłek, marchwi, dyni czy pieczarek. Co więcej eksportujemy z sukcesami kawę, która przecież w Polsce nie rośnie. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie by stać się potentatem produkcji owadziej. Polska to duży rynek, na którym na pewno znajdą się chętni do inwestycji w ekologiczne jedzenie przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

