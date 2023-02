"Unia zmusi nas do jedzenia owadów zamiast mięsa" - taki przekaz powstał kilka dni temu w internecie, a do dyskusji włączyli się politycy. Co jest "fake newsem", a co bazuje na niewiedzy konsumentów? Próbujemy wyjaśnić na czym polega ta "owadzia afera".

Owady w jedzeniu - Unia Europejska

"Będziemy jeść robaki zamiast mięsa", "Unia zmusi nas do jedzenia owadów", "zabiorą nam mięso, każą jeść robaki" - takie przekazy wylewają się mediów i straszą na Twitterze czy Facebooku. Są podgrzewane i wykorzystywane przez polityków do promowania swoich idei oraz programów danych partii i ugrupowań.

Próbujemy wyjaśnić skąd wziął się ten przekaz o zastąpieniu mięsa owadami, co jest prawdą, a co fake newsem, jakie są perspektywy dla rozwoju rynku owadów jadalnych i czy jest coś czego rynek spożywczy i konsumenci tak na prawdę powinni się obawiać?

Mąka ze świerszczy - do czego może być użyta?

Po pierwsze sprawdziliśmy jakie są decyzje Unii Europejskiej ws. jadalnych owadów. Zaczęło się już w styczniu, kiedy to zezwolono na wprowadzenie do obrotu częściowo odtłuszczonego proszku ze świerszcza domowego (Acheta domesticus) jako nowej żywności. W skutek tego, od 24 stycznia 2023 na półkach supermarketów można znaleźć żywność, która zawiera mąkę ze świerszcza domowego w liście składników.

Jako pierwszy głos podniósł Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, a dziś przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Podzielił się swoimi refleksjami na temat jadalnych owadów na antenie Polskiego Radia PiK.

- Robaki, które - jak sobie Komisja Europejska życzy będziemy pewnie kiedyś jeść - nie będą uprawiane na polach tylko w laboratoriach. (...) Wielkie koncerny międzynarodowe przejmą produkcję żywności, a rolnicy staną się niepotrzebni - uważa Jan Krzysztof Ardanowski.

Warto jednak podkreślić, że autoryzacja UE w zw. z mąką ze świerszczy została wydana w tej chwili tylko jednej firmie. Do 24 stycznia 2028 r. tylko Cricket One Co. Ltd może używać mąki ze świerszcza domowego do wyrobu żywności na rynku europejskim, chyba że inni producenci uzyskają w między czasie kolejne zezwolenia.

Mąka ze świerszczy ma być dodatkiem do produktów takich jak m.in. wieloziarniste chleby i bułki, batony zbożowe, ciasteczka i herbatniki czy przetwory mięsne oraz zupy. Unijny dokument wskazuje, że np. w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 g proszku ze świerszczy na 100 g produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż - 3 g na 100 g produktu.

5 marca 2023 r. dopuszczone do obrotu zostaną na rynku unijnym zostały także larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

Owady jadalne. Perspektywy na polskim rynku

Sam trend spożywania owadów jest szeroko omawiany w branży spożywczej od kilku sezonów i nie budzi wielkich emocji. Jak każde nowe zjawisko ma swoich zwolenników i przeciwników. Jak już pisaliśmy, niektórzy upatrują w tym szansy dla polskich firm.

Powstaje nowa branża produkcji białka z owadów, a Polska może w niej zostać liderem. Mamy bowiem świetnych naukowców, którzy zajmują się żywieniem i względnie tanie czynniki produkcji - mówią nam Michał Piosik i Piotr Grabowski, współzałożyciele akceleratora startupów z branży spożywczej - foodtech.ac.

Raport C40 Cities a ograniczanie spożywania mięsa i nabiału

I pewnie rozmawialibyśmy o tym trendzie na poziomie biznesowym gdyby nie fakt, że czasowo medialny przekaz o owadach zbiegł się z informacjami o raporcie stowarzyszenia burmistrzów C40 Cities. W tej organizacji uczestniczy także Warszawa, gdzie prezydentem jest należący do opozycji Rafał Trzaskowski. W raporcie wśród rekomendacji, służących przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu znalazło się m.in. ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut czy podróży lotniczych.

I tu na prawdę zabrakło rzetelnych informacji, a kubeł medialnych pomyj nie ma końca.

Rozpoczęło się w środę 15 lutego przed warszawskim ratuszem, gdzie swoją konferencję zorganizował poseł Paweł Lisiecki (PiS). Odniósł się właśnie do rekomendacji przyjętych przez C40 Cities. Jego zdaniem, władze Warszawy realizują pewną agendę zgodnie z którą na samochód i mięso stać będzie tylko nielicznych.

- Warszawa została zapisana do C40 Cities - do zrzeszenia, które grupuje miasta, których włodarze zobowiązali się do tego, że w związku ze zmianami klimatycznymi, ograniczą ilość mięsa i nabiału zjadanego przez mieszkańców tych miast. Mięsa do 16 kg, nabiału do 90 kg. Mieszkańcy tych miasta mieliby kupować do 2030 roku tylko osiem sztuk nowych ubrań rocznie. Ponadto miałaby zostać ograniczona liczba lotów samolotami do jednego lotu tam i z powrotem raz na dwa lata i do 190 samochodów na tysiąc mieszkańców - powiedział Lisiecki.

Co ciekawe, poseł mówił o raporcie, który powstał w 2019 roku, czyli jeszcze w erze przed pandemią Covid-19.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że raport o którym mowa powstał przed kilkoma laty i nie zlecała go Warszawa, nie był też z miastem konsultowany.

Medialna machina jednak ruszyła, a politycy każdego ugrupowania dodawali swoją "cegiełkę" w dyskusji. Głos zabrał nawet szef gabinetu prezydenta, który przyznał, że Andrzej Duda jest "zwolennikiem wolności".

Przymus jedzenia robaków?

Ale to nie wszystko. W dyskusji wśród internautów wielu powiela fake newsy o tym, że Unia Europejska wprowadzi "przymus jedzenia robaków". Taką retorykę zaczęli stosować m.in. działacze Konfederacji, którzy w mediach społecznościowych nie kryli oburzenia z tego faktu. Zrobiono nawet sondę, pytając internautów, czy zgadzają się na to, by "pod przymusem wprowadzić na talerz robactwo". Większość zagłosowała przeciwko.

Cegiełkę w dyskusji dorzuciła także publiczna telewizja. 19 lutego w "Wiadomościach" wyemitowano reportaż z podpisem na pasku pt. "Zielona rewolucja z owadami zamiast mięsa".

Lawina fake newsów nabrała tempa. Potem media zaczęły także zwracać uwagę na to, że owady funkcjonują w branży żywnościowej od dawna - na długo przed wprowadzeniem do obiegu mąki ze świerszczy. I wskazywały na koszenilę.

Koszenila - co to jest E120? Barwnik z owadów

Koszenila to barwnik pozyskiwany z wysuszonych i zmielonych czerwców kaktusowych. Ten czerwony barwnik, ukrywający się pod oznaczeniem E120, poprawia kolor cukierków, jogurtów i wielu innych produktów spożywczych. Wielu producentów wprost informuje o zawartości koszenili bez uciekania się do zestandaryzowanego numeru E.

Już ponad 10 lat temu do dodawania koszenili to truskawkowego frappucino przyznał się Starbucks, czym wywołał oburzenie wegetarian i wegan.

Barwnik E120 znajdziemy m.in. w jogurtach (np. truskawkowych), słodyczach i czerwonych cukierkach, w czerwonych napojach, dżemach truskawkowych lub malinowych, w słodkich syropach, w keczupie. Czerwony barwnik używany jest także do produkcji chipsów, np. bekonowych.

Szelak, czyli E904

Innym barwnikiem, który ma swoje owadzie pochodzenie jest E904. To szelak — odmiana żywicy, którą pozyskuje się z wydzieliny czerwców — odmiany owadów z rzędu pluskwiaków. Owady te, żyją na drzewach szelakowych rosnących w Tajlandii i Indiach. Szelak znajduje swoje zastosowanie, między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, przy produkcji różnego rodzaju farb, lakierów i tuszy. Służy także do konserwacji zabytkowych dzieł sztuki.

W Europie E904 uznano za substancję bezpieczną dla zdrowia i dopuszczono ją do obrotu. Znajduje się w niektórych czekoladach. Jest stosowany także do nabłyszczania do owoców, szczególnie jabłek.

W tym świetle zdumienie czy oburzenie medialne z powodu "konieczności jedzenia owadów" wydaje się nieco na wyrost.

Jak rozpoznać, że produkt zawiera dodatek owadów?

Nie tylko dodatki do żywności. Przypominamy, że już od kilku lat na rynek europejski wprowadzane są produkty na bazie lub z dodatkiem owadów.

Jako pierwsze owady bezpieczne do sprzedaży w celu spożycia na terenie Unii Europejskiej zatwierdzono w 2021 r. sproszkowane larwy mącznika młynarka, a później także szarańczę wędrowną.

Zdaniem prof. SGGW dr hab. Małgorzaty Nowackiej, spożywanie owadów jest powszechne w wielu krajach na świecie. - Ich hodowla ma niewielki wpływ na środowisko naturalne w porównaniu z tradycyjną hodowlą zwierząt i jest rozpatrywana jako rozwiązanie mające na celu zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów do produkcji żywności - oceniła.

Aby rozpoznać produkty z dodatkiem owadów, warto na etykiecie produktów spożywczych szukać łacińskich nazw: Tenebrio molitor, czyli mącznik młynarek (dodawany jest do żywności zamrożonej, w postaci past, produktów suszonych i sproszkowanych) oraz Locusta migratoria, czyli szarańcza wędrowna (w przekąskach, hamburgerach, słodyczach.

Owady jadalne w sklepach: Allegro, Carrefour

Owady jadalne czy mąkę ze świerszczy bez problemu można kupić w internecie, np. na Allegro, gdzie swoje sklepy mają znani dystrybutorzy tego typu produktów.

Ostatnio szerokim echem obiła sie informacja, że Carrefour wprowadził do swojej oferty przekąski z owadów w różnych wariantach smakowych: o smaku śmietany z cebulką, o smaku soli morskiej, o smaku chilli z limonką czy pomidorów z ziołami.

- Produkty z owadów pojawiły się w naszym asortymencie, ale na razie w wybranych hipermarketach, na przykład w Warszawie, w Galerii Mokotów, ale też w innych hipermarketach. Sukcesywnie będą natomiast wprowadzane do kolejnych i coraz bardziej dostępne. Jest to wdrażane - powiedział w rozmowie z eska.pl Miłosz Konkel z Carrefour Polska.

Owady jadalne - hodowla

Na portalspozywczy.pl zamieszczamy sprawdzone informacje i szerzymy rzetelną wiedzę na temat rynku żywności na bazie owadów. Zapraszamy do lektury artykułów!

