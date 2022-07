Jaja drożeją, ale rolnicy wcale nie zarabiają więcej. Grożą wstrzymaniem produkcji

Brytyjscy hodowcy uważają, że na półkach sklepów detalicznych jaja drożeją, co nie znajduje odzwierciedlenia w pieniądzach płaconych dostawcom, zwłaszcza za jaja pochodzące z ferm utrzymujących kury z dostępem do przestrzeni na wolnym wybiegu.

Detaliści nie chcą płacić producentom jaj w UK. fot. pexels

Brytyjscy producenci jaj w sporze z sieciami handlowymi

Nastroje wśród brytyjskich producentów jaj nadal nie uległy poprawie. Cały czas rynek pierwotny zmaga się w negocjacjach z handlem detalicznym - donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jak mocno drożeją jaja?

Według danych zebranych przez branżowe stowarzyszenie BFREPA reprezentujące producentów jaj wolnowybiegowych, konsumenci płacą o 20 pensów więcej za tuzin jaj pochodzących od kur z wolnego wybiegu, a rolnicy otrzymują tylko 4 pensy więcej (oczekiwania rynku pierwotnego to podwyżki rzędu 40 pensów – do tej pory żaden sprzedawca tego nie zrobił).

Przedstawiciele branży jajecznej kolejny raz ostrzegają, że producenci nie mogą w dłuższym terminie produkować ze stratą i w konsekwencji dojdzie do zapowiadanego już wcześniej „masowego exodus”. Oznacza to, że istotna część ferm zapowiada zaprzestanie działalności. Uważają oni, że podwyżki cen jaj, za które więcej muszą płacić konsumenci, powinny w większym stopniu trafiać do rolników, a nie do zakładów pakowania i supermarketów.

W Wielkiej Brytanii coraz więcej "obcych" jaj?

Co więcej, przedstawiciele rynku pierwotnego odnoszą się do brytyjskiego patriotyzmu zakupowego, sugerując w swoich komunikatach, że detaliści mogą skłaniać się ku zakupom jaj pochodzących z innych krajów, co spowoduje, że Brytyjczycy otrzymają jaja pochodzące z produkcji nie spełniającej wysokich standardów dobrostanu i bezpieczeństwa żywności, których oczekują po lokalnych produktach.