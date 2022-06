Jaja zyskają na inflacji? "Dziś opłaca się je kupować zamiast mięsa"

Niebagatelny wzrost spożycia jaj w Meksyku to efekt m.in. wzrostu cen pozostałych produktów, takich jak mięso. Jako Polacy, zdecydowanie powinniśmy brać przykład z tego wzorca - przekonuje Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak.

W dobie szalejącej inflacji Polacy zamiast mięsa zaczną kupować więcej jaj? fot. shutterstock

Meksykanie pobili właśnie rekord spożycia jaj – konsumpcja w 2021 roku wyniosła w tym kraju aż 409 jaj na mieszkańca. Tym samym Meksyk wyprzedził znacznie Japonię i Kolumbię, będące największymi graczami pod kątem spożycia jaj na świecie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W Polsce konsumpcja jest relatywnie niska, nierzadko z tendencją spadkową i wynosi 132 szt./os. W kwestii spożycia daleko nam do Meksykanów, ale już w kwestii produkcji znajdujemy się w światowej i europejskiej czołówce, obejmując 6. miejsce pod kątem wolumenu produkcji w skali całej UE.

Polska jest potęgą w zakresie eksportu jaj – zarówno w Unii Europejskiej, jak i w skali świata. Jak wskazuje raport PKO podsumowujący rynek jaj po wybuchu wojny, polskie firmy są na szóstym miejscu w Unii Europejskiej pod kątem produkcji jaj, z wynikiem na poziomie 11,7 miliardów sztuk w skali roku. Sytuacja ta uległa pewnym wstrząsom na przełomie 2021 i 2022, ale już na bieżący rok prognozuje się odbicia i poprawę wyników. Obok Polski, głównymi producentami są: Holandia, Włochy, Hiszpania, Niemcy i Francja.

Nasz kraj jest jednym z liderów na rynku produkcji oraz eksportu, jednak Polacy wciąż nie konsumują dużych ilości tego produktu. Krajowa konsumpcja jaj według GUS wynosi średnio ok. 132 jaja na osobę (dane za 2020 r.).

Odmienna sytuacja ma miejsce w Meksyku, gdzie konsumpcja osiągnęła rekordowy poziom i wyniosła aż 409 jaj na mieszkańca (dane za 2021 rok, za Krajowym Związkiem Producentów Drobiu, Unión Nacional de Avicultores).

- Przypadek Meksykanów jest interesujący – dla tej nacji niezwykle istotne jest spożycie jaj, kulturowo stanowią one nieodłączalny element tamtejszej diety – są stałą pozycją podczas śniadań, ale także pozostałych posiłków. Każdy członek gospodarstwa domowego w Meksyku zjada średnio ponad jedno jajo dziennie. Do tej pory spożycie w tym kraju wahało się na poziomie ok. 380 jaj na mieszkańca, a producenci nie przewidywali pobicia tego wyniku. To, co wpłynęło na ten niebagatelny wzrost spożycia jaj, to między innymi wzrost cen pozostałych produktów, takich jak dla przykładu mięso. Jako Polacy, zdecydowanie powinniśmy brać przykład z tego wzorca – w ten sposób zrobimy coś dobrego nie tylko dla naszych domowych budżetów, ale także zdrowia i naszej planety. – mówi Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i Prezes firmy Ovotek.