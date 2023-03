Codzienne spożywanie jajek przynosi organizmowi wiele korzyści, a same jajka po latach, gdy były w niesławie w związku z dużą zawartością tłuszczu i cholesterolu, odzyskały dobrą prasę. Jak je przyrządzić w nietuzinkowy sposób?

Jak podać jajka w nietuzinkowy sposób? Np. w fomie jajek po benedyktyńsku|fot. Shutterstock

Ile jajek dziennie jeść?

Brak ograniczeń co do ilości spożywanych jajek postuluje m.in. American Heart Association. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dziennie zjadać jedno, a nawet dwa jaja. W najnowszej piramidzie zdrowego odżywiania jaja zajmują tą samą pozycję co ryby i rośliny strączkowe i wg ekspertów żywieniowych powinny być podstawą diety.

Istotne jednak jest zwrócenia uwagi na to, z czym je się jaja, a te często łączone są np. z produktami bogatymi w sól, tłuszcze nasycone i cholesterol, takimi jak masło, majonez czy boczek, a to może już stanowić mieszankę wybuchową. Jaja same w sobie, wg najnowszych badań, nie zwiększają cholesterolu, ale jedzone z ww dodatkami mogą powodować problemy z sercem i układem krążenia.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jedno jajko to ok. 80 kcal i bogate źródło witamin, w tym A, B2, B5, B6, B12, D, E, K, kwasu foliowego, żelaza, miedzi, fosforu, selenu, cynku, wapnia i manganu. W jajkach znajdziemy także luteinę, cholinę i zeaksantynę. Dłuższe uczucie sytości zapewnia mieszanka białka i zdrowych tłuszczów w jajkach, witaminy z grupy B poprawiają kondycję skóry i włosów, a cholina poprawia pamięć i funkcjonowanie układu nerwowego. Dla zdrowia oczu ważne są z kolei witamina A, luteina i zeaksantyna, a witamina D pomoże zmniejszyć ryzyko zachorowań na niektóre z nowotworów i wyreguluje ciśnienie krwi.

Jak jeść jajka?

Sposobów na przygotowanie jajek jest mnóstwo. Często są wybierane jako opcja śniadaniowa, czy to w postaci omletów, czy też w formie jajecznicy lub też jajek gotowanych na miękko, na twardo bądź też sadzonych. Można podać je także w nieco bardziej wyszukanej formie. Jakiej? Oto mniej znane, ale równie ciekawe formy podania jajek.

Jajka poche - jak zrobić jajka w koszulkach?

Jajka w koszulkach (poche, perdut, poszetowe) gotuje się w wodzie bez skorupki na wolnym ogniu. Czas gotowania wynosi ok. 3 minut, do momentu ścięcia białka i z zachowaniem płynnego żółtka. Woda, w jakiej gotujemy jajka poche musi być osolona i z dodatkiem octu. Na litr wody powinno się zużyć ok. 2 łyżek octu 10%.

Przed ugotowaniem jajko należy wybić do filiżanki, kokilki lub na spodek, po czym wylać nad wrzątek tuż nad powierzchnią wody. Jedną z metod jest także zawirowanie wody za pomocą łyżki tuż przed wlaniem jaja, co może przyspieszyć proces formowania jajka w koszulce.

Jajka w koszulce to dobra alternatywa dla jajek sadzonych. | fot. Shutterstock

Jajka po benedyktyńsku - jak je zrobić?

Formą jajka w koszulce jest jajko po benedyktyńsku. Podaje się je na grzance z bułki w towarzystwie plastra smażonej szynki, szczypiorku i sosu holenderskiego.

Sos holenderski składa się z żółtek, soku z cytryny, masła, soli i pieprzu. Żółtka ubija się z dodatkiem soku z cytryny, soli i pieprzu na gęsto, dodając stopniowo podczas tego procesu rozpuszczone, gorące masło.

Składniki na 4 porcje sosu holenderskiego:

4 żółtka

100 g masła

1 łyżka soku z cytryny

sól, zmielony biały pieprz

Jak zrobić jajka po florencku?

Wariacją nt. dania z jajkami w koszulkach są jajka po florencku. W przeciwieństwie do jajek po benedyktyńsku powinno się je podawać na angielskich muffinach, a do ich przygotowania potrzebna będzie także patelnia. Na niej roztapiamy masło i pokrojony na plastry czosnek, smażąc do zrumienienia, po czym dodając szpinak i sól i smażyć do zmiękczenia liści szpinaku.

Tak przyrządzony szpinak układa się na pieczywie, a następnie na nim jajo, które oblewa się sosem holenderskim. Całość doprawia się solą i pieprzem.

