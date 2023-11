Mimo wysokiej inflacji Polacy nie tylko nie zrezygnowali z jedzenia mięsa, ale wiele danych wskazuje wręcz na wzrost jego spożycia. Branży w większym stopniu dotknęła za to inflacja producencka, z którą zakłady radziły sobie na różne sposoby - to wnioski z panelu Jak cię widzą, tak cię smakują. „Wizerunek mięsa A.D. 2023” na FRSiH 2023.

Uczestnicy panelu Jak cię widzą, tak cię smakują. „Wizerunek mięsa A.D. 2023” na FRSiH 2023. fot. PTWP

Dolina Dobra: Nasza sprzedaż rośnie

Paweł Nowak, dyrektor zarządzający, Goodvalley Polska, producenta marki Dolina Dobra przyznał, że cieszy go fakt, że mimo sytuacji geopolitycznej i inflacji Polacy wciąż sięgają po mięso.

- Cała Europa i świat patrzy na to co ma w portfelu, ale nasze produkty sprzedają się bardzo dobrze. Sprzedaż rośnie, widać, że nasz kierunek komunikacji znalazł drogę do podniebienia konsumentów i z tego się cieszymy. Oczywiście, można się zastanawiać czy wzrosty są mniejsze przez inflację - pewnie tak. Pewnie potencjał byłby inny gdyby czasy były spokojniejsze, ale są jakie są. Dziś trzeba zarządzać, budować komunikację i patrzeć na koszty trochę inaczej oraz reagować, a tych zmian jest bardzo wiele i pewnie będzie jeszcze bardzo wiele - dodał.

ZM Silesia: Mięso wyszło obronną ręką z inflacji

Marietta Stefaniak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia SA wskazała, że przypuszczenia dotyczące tego, że mięso wyjdzie obronną ręką z czasów inflacyjnych się sprawdziły.

- W dobie dużych wyzwań Polacy wrócili do korzeni, do tego, czemu ufają i do czego są przyzwyczajeni. My w ciągu ostatnich 2 lat, poza wzrostem organicznym, widzimy wzrosty na produktach, które mają już 30 letnią tradycję. Nasze dane mówią o tym, że w 2022 roku spożycie mięsa wzrosło o ok. 4 proc., czyli ponad 6 kg. Widzimy, że mamy zaufanie konsumentów i pomimo trudności związanych z inflacją producencką podołaliśmy, co w naszym przypadku jest o tyle istotne, że trend dotyczący zwiększenia udziału mięsa drobiowego w diecie jest nam szczególnie bliski. Nasza strategia dotycząca obszaru przetworzonego jest posadowiona na mięsie białym. Zwrot w kierunku kurczaka jest podyktowany nie tylko czynnikiem ekonomicznym, ale też prozdrowotnym i widzimy, że coraz więcej produktów z mięsa białego na półkach się znajduje - dodał.

ZM Wierzejki: Handel szukał tanich produktów

Adam Zdanowski, współwłaściciel ZM Wierzejki wskazał, że jego firma ma dwie główne gałęzie sprzedaży.

- Jedna to wciąż nasze sklepy firmowe, których mamy ok. 200. W sklepach nie widać zmniejszenia ilości klientów, natomiast na początku dużych zmian cenowych widać było, że koszyk trochę się "obtanił". Ludzie zaczęli wybierać tańsze wędliny. Dziś chyba już przyzwyczaili się do cen i wraca to do normy. Zgadzam się, że branża sobie w miarę poradziła, z drugiej strony handel szukał tanich produktów i to wszyscy widzieliśmy. Rosnący udział mięsa drobiowego z jednej strony jest być może prozdrowotny, z drugiej bardzo proekonomiczny. Porównując składy produktów z mieszanym mięsem widzimy, że udział kurczaka znacznie wzrósł, co było podyktowane ekonomią. Zakłady próbowały zmieścić się w cenach, które dyktowały sieci. Nie widzimy wciąż spadków na najdroższych produktach, są klienci, na których nie zrobiło wrażenia czy jest to 30 czy 50 zł, zresztą nie są to aż tak duże zakupy. Ogromnym problemem dla wszystkich są koszty i uczciwie musimy przyznać, że nikt z nas tych kosztów całkowicie nie przeniósł na ceny. Inflacja, która jest i tak w większości znajduje się na barkach producentów a nie konsumentów - podsumował.

Dolina Dobra: Uczymy się konsumenta

Paweł Nowak, pytany o to, jak w dobie inflacji rozmawiać z konsumentem o wartościach, wskazał, że jednej recepty nie ma - na koniec albo coś działa albo nie.

- Mamy swoją drogę, uczymy się konsumenta i komunikacji. Trzeba ją upraszczać i pomagać konsumentowi w zrozumieniu pewnych rzeczy, które są trudne i na które on nie ma i nie będzie miał czasu. Być może część idealistów poszuka i doczyta, ale większość nie. Dlatego używamy prostszych metod przekazu. Skupiliśmy się na tym żeby przełożyć wartości związane z rolnictwem, sposobem produkcji na jakość produktu. Czasami działają nietypowe rzeczy np. nasza akcja walentynkowa z parówkami u jubilera - wskazał.

ZM Silesia: Największym wyzwaniem jest przekonanie do mięsa generacji Z

Marietta Stefaniak przyznała, że w przypadku ZM Silesia działa przejście na komunikację opartą o wartości mięsa białego.

- To dziś zbiór wartości, których konsument poszukuje: niższy udział tłuszczu, kaloryczności, więcej protein, to, że jesteśmy polską firmą i mamy pełną kontrolę nad całym łańcuchem wartości - to wszystko wpływa na decyzje konsumenckie. Chcąc zrozumieć, co myślą konsumenci skupiamy się badaniach ilościowych i jakościowych, ale często jest tak, że konieczne jest wyjście z naszej bańki. Żyjemy w świecie wielkoskalowej produkcji i sprzedaży, przez co trudno spojrzeć na świat oczami konsumenta nie skojarzonego z biznesem i dużo młodszego. Największym wyzwaniem jest przekonanie do mięsa generacji Z, która swoją wiedzę czerpie z Instagrama, Tik-Toka czy podcastów. Młodzi szukają informacji jak jeść żeby dobrze funkcjonować, co jest pokłosiem covidu i z tej perspektywy dla nas to duże wyzwanie żeby do młodych ludzi, którzy zaczynają podejmować swoje pierwsze decyzje zakupowe dotrzeć z komunikatem czytelnym i nie przekombinowanym. Jest to duże wyzwanie, ale mamy całkiem przyzwoity czas do tego żeby myśleć o przyszłości - dodała.

ZM Wierzejki: Klienci nam ufają, bo jesteśmy transparentni

Adam Zdanowski wskazał, że komunikacja z klientami w Wierzejkach opiera się w głównej mierze na reakcjach konsumentów sklepów mięsnych.

- Co do sposobu, ona się nigdy nie zmieniła i zawsze była oparta na relacji jakości do ceny. Nie powiem, że mamy same produkty najlepsze i najdroższe, bo mamy też słabsze i tańsze, bo różni są ludzie i różne potrzeby. Staramy się zaspokoić różnym asortymentem paletę różnych klientów. Cennik mieliśmy skorelowany nie z marketingiem tylko tym, co jest potrzebne do wyprodukowania danego asortymentu. Klienci nam ufają przez to, że po prostu jesteśmy dość transparentni w rozmowie z nimi zza lady. Narzędziem są nasi pracownicy, którzy to sprzedają. Współpracując z Biedronką, która ostatnio mocniej stawia na tradycję, widać, że nasze produkty tam się sprawdzają. Staramy się żeby były przygotowane tak, żeby się łatwo kroiły, były przyjazne dla ekspedientów, np. łatwo zdjęła się osłonka. Musimy produkować tak żeby ekspedient nasz produkt lubił i się nie męczył, a jak go nie polubi to go schowa i powie, że się nie nadaje do sprzedaży i koniec. Tak więc trzeba myśleć i o kliencie i osobie która będzie to sprzedawała - dodał.

Dolina Dobra o zamiennikach mięsa

W trzeciej serii uczestnicy sesji podzielili się swoimi opiniami na temat kryzysu na polskim rynku zamienników mięsa.

Paweł Nowak przyznał, że zawsze wierzy w mądrość ludzi.

- Uważam, że to dobrze, że ludzie zastanawiają się co jedzą i jak to wpływa na ich zdrowie i planetę. Natomiast uważamy i pokazujemy przez to co robimy, że jest inna droga, bardziej zrównoważona, normalniejsza, bliżej ziemi, korzeni podstaw. Mam nadzieję, że jakościowo się wiele dobrego wydarzy na rynku zamienników, bo na razie ta oferta jest dość skromna i jest dużo do zrobienia żeby to faktycznie była alternatywa - dodał.

ZM Silesia: Producenci zamienników nas motywują

Marietta Stefaniak przyznała, że producenci zamienników białka mocno motywują branżę mięsną do tego żeby zastanowić się nad przekazem do konsumenta.

- Motywują nas do tego, by opowiadać o rzeczach, o których wcześniej nie mówiliśmy. Ta bitwa na argumenty jest motywująca i powoduje, że mamy szansę żeby opowiedzieć o wartościach, które były może mniej oczywiste. Konsument wymaga dziś żeby opowiedzieć więcej o procesie produkcji, hodowli czy ESG. Konkurencja zawsze jest dobra, wszyscy walczymy o obecność w żołądku konsumenta. Jeżeli dobrze wyciągniemy wnioski z tego, co mówi do nas konsument to mam przekonanie, że mięso będzie miało się całkiem nieźle także w najbliższej przyszłości - dodała.

Adam Zdanowski przyznał, że to, co się dzieje wokół zamienników nie jest dla niego problemem z handlowego punktu widzenia, ale jest dużą nieuczciwością nie tyle wobec producentów mięsa co konsumentów.

- Mleko poradziło sobie z tym bardzo dobrze. Mamy jasne rozróżnienie tego, co jest mlekiem czy masłem, natomiast tutaj trochę udajemy. My też jako producenci mięsa w pewnym momencie daliśmy się zagonić do kąta, że nie można było się odezwać, przyznać, że się produkuje mięso, bo by nas zrównali z producentem papierosów. To, że coś wygląda i nawet smakuje jak coś mięsnego nie znaczy że dostarcza dobrych czy złych rzeczy które wiążą się z mięsem. Sam nie uważam, że powinniśmy jeść tylko mięso, poprzez przeróżne diety i mody gubimy dietę od lat uważaną za dobrą i sensowną, czyli po prostu zbilansowaną i odpowiednio dopasowaną kalorycznie. Rozumiem, że żyjemy w czasach kryzysu autorytetów, buntowania się spożywczego. Parę lat temu doszliśmy do punktu, że jak coś jest wyprodukowane w Polsce z fajną etykietą to stanowi dużą wartość dla klienta. Inflacja trochę nas w tym cofnęła - w dążeniu do szlachetnych i fajnych produktów. Natomiast jako kraj, który jest dużą siłą w produkcji mięsa powinniśmy przyłożyć się do tego żeby ta informacja dla klienta była zwyczajnie uczciwa - podsumował.

