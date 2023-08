Można zaobserwować, że konsumenci są bardziej ostrożni w swoich wyborach. Analizują, na co przeznaczają pieniądze i dbają, aby cena odzwierciedlała jakość - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Bartosz Ponikło, szef marketingu w Skłodowskich.

Bartosz Ponikło, szef marketingu w Skłodowskich. fot. mat. pras.

Skłodowscy o grillowych trendach 2023

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego Portalu Spożywczego: Jakie trendy dostrzegają Skłodowscy w sezonie grillowym 2023?

Bartosz Ponikło, szef marketingu w Skłodowskich: Można zaobserwować, że konsumenci są bardziej ostrożni w swoich wyborach. Analizują, na co przeznaczają pieniądze i dbają, aby cena odzwierciedlała jakość. Z pozytywnych aspektów: zależy im na tym, by jeść produkty jak najmniej przetworzone, zrobione w sposób naturalny, bez zbędnych dodatków i konserwantów. To nas cieszy, bo oddaje nasze wartości. Liczę, że świadomość konsumentów wzrośnie jeszcze bardziej w najbliższych kilku latach.

Czy firma dostrzega jakieś zmiany preferencji konsumenckich jeśli chodzi o grillowanie w tym sezonie np. na skutek inflacji?



Paradoksalnie niższa siła nabywcza związana z inflacją, według naszych obserwacji, wspiera ten trend. Tzw. “czysty skład” to coś więcej, niż znana już od dawna “czysta etykieta”. To zobowiązanie dostawcy produktów spożywczych do uczciwości i transparentności na rynku wciąż zdominowanym przez marketingowy “fake”. To oczywiście bardzo ważny pierwszy krok do tego, żeby powszechnie dostępna żywność była lepsza i bardziej wartościowa. A mięso albo przetwory mięsne z przeznaczeniem na grilla nie mają w tym zakresie chlubnej przeszłości.

Rośnie także zainteresowanie zrównoważoną żywnością — konsumenci są coraz bardziej świadomi i chcą dokładnie wiedzieć nie tylko, co jedzą, ale też skąd pochodzi produkt i jak został wyprodukowany. "Zrównoważony rozwój" przestaje być wobec tego jedynie "czymś, o co warto dbać", bo podejście do niego wpływa bezpośrednio na zdrowie i portfele konsumentów. To przekłada się na rosnące szanse dla producentów takich jak my. Wraz z rosnącą świadomością na sile przybiera także znany nam od kilku lat ruch less waste i zero waste. Nic dziwnego, bo według aktualnych danych, 40% wyprodukowanej żywności się marnuje. To przecież absurdalne.

Grillowanie w Polsce wciąż kojarzone jest raczej z wieprzowiną lub drobiem. A co z wołowiną i burgerami? Jak firma ocenia potencjał tej kategorii produktów pod kątem sezonu grillowego obecnie i w przyszłości?

Zgadza się, w ofertach grillowych sieci handlowych dominują produkty wysoko przetworzone, często o skomplikowanym składzie. Wynika to w dużej mierze ze wciąż dominującego pozycjonowania oferty grillowej w dolnym-średnim segmencie cenowym rynku. Produkty na grilla muszą być tanie i łatwe w przygotowaniu, bo w końcu grillujemy w warunkach polowych, gdzie nie ma miejsca na wyrafinowaną kuchnię. To dalekie od filozofii bliskiej nam w Skłodowskich. Stawiamy na burgery 100% wołowiny 0% sztucznych dodatków oraz surowe i grillowane warzywa w nieograniczonej ilości. Chcemy namówić Polaków na zdrowe grillowanie nieprzetworzonej żywności. Naszą odpowiedzią na łatwość przygotowania wymaganą na grillu jest fakt, że nasze burgery są już uformowane, trudno je “zepsuć” przy smażeniu, a ponadto są mrożone metodą IQF, co gwarantuje im świeżość, smak i bezpieczeństwo mikrobiologicznie.

Jak Skłodowscy pozycjonują się ze swoimi produktami w kontekście grilla w Polsce, a jak we Francji, gdzie Wasze burgery są szeroko obecne w sieciach handlowych?

We Francji jesteśmy obecni w gastronomii z produktem “steak haché”. Choć nie jest on kojarzony z grillem w naszym rodzimym, plenerowym rozumieniu, to jako forma obróbki termicznej jest to w większości przypadków grill (płyta grillowa). To typowe danie obiadowe, będące podstawą każdego menu. W Polsce pozycjonujemy się dwojako - w gastronomii jako premium burger - rozwiązanie ułatwiające restauratorom biznes w ciężkich czasach, z daniem o dużej popularności, które gwarantuje traffic w restauracji. W detalu natomiast oferujemy burgera jak z burgerowni, którym można wzbogacić plenerowy grill, ale też ten domowy, in-housowy, całoroczny.

Jakie działania podejmujecie, by zbudować świadomość i rozpoznawalność marki?

Influencerzy, których po raz pierwszy zaangażowaliśmy w kampanię w social mediach w maju tego roku mówili o czystym składzie, opakowaniach z papieru makulaturowego oraz smaku bez kompromisów. Głównym założeniem akcji “Grilluj z Fasonem” było przede wszystkim zbudowanie świadomości i rozpoznawalności naszych mrożonych burgerów 100% wołowiny, pomimo, iż na tę chwilę znajdują się na rynku detalicznym w Polsce w ograniczonej dystrybucji. Taki burger o czystym składzie smakuje idealnie z grilla i można go przygotować w chwilę, ponieważ nie wymaga rozmrażania. Wierzymy, że na grillowanie może składać się coś więcej niż uwielbiana przez wielu Polaków wędzona kiełbasa śląska i karkówka z ciężką marynatą. One, choć czasami każdy się na nie skusi, ze zbilansowaną, zdrową dietą nie mają nic wspólnego. Pomijam fakt, że peklowanego mięsa czy wędzonych kiełbas grillować ze względów zdrowotnych po prostu się nie powinno.

Dziękuję za rozmowę.

