Piknik był częścią V ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej prowadzonej w tym roku pod hasłem „Polskie Mięso Karmi Zmysły" przez Związek Polskie Mięso, której celem jest przybliżenie wiedzy o polskim mięsie, rozprawienie się z mitami na jego temat oraz promowanie zdrowego stylu życia i zrównoważonej diety, w której mięso wieprzowe i drobiowe odgrywają istotną rolę.

Goście mieli okazję aktywnie uczestniczyć w grillowaniu, przygotowując smaczne dania z polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego pod okiem Grzegorza Zawieruchy, Natalii Maszkowskiej i Piotra Ogińskiego. Potrawy trafiły na stół, gdzie wszyscy mogli je spróbować i porozmawiać z Grzegorzem i influencerami.

O tym, jak grillować tak, by nam to nie zaszkodziło, mówił Piotr Oginski (Kocham gotować):

- Zawsze grillujemy na rozgrzanym żarze, nie na ogniu. Dobrze rozgrzany żar możemy rozpoznać po charakterystycznym szarym popiele występującym na rozgrzanych kawałkach węgla, powinien się on pojawić na całej powierzchni grilla. Ogień natomiast przypala nasze potrawy przez co są twarde, gorzkie i mogą zawierać substancje kancerogenne. Pamiętajmy też, aby nigdy nie marynować mięsa w oleju, oliwie lub jakimkolwiek tłuszczu. Podczas grillowania skapuje on na rozgrzany węgiel i podpala się, przez co potrawy się przypalają. Jeżeli grillujemy suche mięso i chcemy mu nadać więcej smaku to najlepszym sposobem będzie posmarowanie gotowego już kawałka mięsa miękkim masłem po zdjęciu z rusztu - stwierdził.