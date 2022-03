strefa premium

Jak Indykpol inwestuje w gospodarkę obiegu zamkniętego? (wywiad)

Co oznacza dla Indykpolu termin Gospodarka Obiegu Zamkniętego? W jakie rozwiązania z tego zakresu inwestuje drobiarska spółka? Zapraszamy do lektury wywiadu.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-03-2022, 11:12

Indykpol inwestuje w rozwiązania z zakresu GOZ. fot. Indykpol

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W co inwestuje Indykpol?

Olimpia Wolf, Portalspozywczy.pl: Wdrażanie rozwiązań dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest coraz ważniejszym i pilniejszym zadaniem. W jakim punkcie tego procesu znajduje się Indykpol?

Indykpol SA: Od kilkunastu lat Indykpol stosuje w zakładzie system odzysku ciepła z instalacji chłodniczej, tj. pompę ciepła z zestawem wymienników ciepła, który to zestaw pozwala podgrzewać całą ciepłą wodę zużywaną przez zakład produkcyjny do temp. 55°C. Woda ta jest używana do celów technologicznych, mycia zakładu i socjalnych. Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej stanowi prawie 30 proc. całej energii cieplnej zużywanej w zakładzie. Podstawowym efektem inwestycji jest zmniejszenie zużycia paliw w kotłowni i obniżenie przez to emisji gazów i pyłów, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez skraplacze amoniakalne (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wynika ze zmniejszenia obciążenia skraplaczy; część par amoniaku jest kierowana do wymiennika ciepła, gdzie następuje jego odzysk).